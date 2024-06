Serbie – Angleterre 2024 en direct streaming

L’Angleterre de Trent-Alexander-Arnold débute son Euro 2024 face à la Serbie.

La nation anglaise, toujours en quête de rédemption après sa défaite en finale de l’Euro 2021 contre l’Italie, entame sa campagne à l’Euro ce dimanche à 21 heures. A la Veltins Arena de Gelsenkirchen, les Three Lions doivent marquer les esprits dès le premier match. Serbie – Angleterre 2024 en direct streaming est le dernier match de la journée, et le seul proposé en clair sur TF1. Et toujours BeIn Sports pour les abonnés.

Voyez Serbie – Angleterre 2024 en direct streaming

En clair à la TV et web Serbie – Angleterre 2024 en direct streaming

Le spectre de la finale perdue à Wembley hante encore les esprits anglais, mais Gareth Southgate et son effectif ambitieux sont déterminés à tourner la page et à viser la victoire finale. L’Angleterre espère remporter un premier grand tournoi international depuis la Coupe du monde de 1966.

Les finalistes du dernier Euro affrontent une nation ambitieuse

Sur le terrain, les Three Lions alignent une équipe talentueuse, mélange d’expérience et de jeunesse. Phil Foden, Jude Bellingham, Bukayo Saka et le capitaine Harry Kane, qui ont cumulé 114 buts en club cette saison, forment un quatuor offensif redoutable. Cependant, des doutes persistent en défense. L’absence d’Harry Maguire, blessé, et la forme incertaine de John Stones après une saison mitigée à Manchester City pourraient poser problème.

Pour ce premier match du groupe C, qui comprend également la Slovénie et le Danemark, l’Angleterre affronte une équipe serbe déterminée, classée 33e par la FIFA. Avec des joueurs de calibre international comme Dusan Tadic, Sergej Milinkovic-Savic, Aleksandar Mitrovic et Dusan Vlahovic, la Serbie possède les atouts pour inquiéter les Anglais, notamment en attaque.