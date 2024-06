Roumanie – Ukraine 2024 en direct streaming

Roumanie – Ukraine ouvre la journée de lundi à l’Euro 2024 de football.

Ce lundi débute le groupe E avec un match très attendu entre deux pays voisins. Les deux équipes, bien que non favorites pour le sacre final, abordent cette compétition avec détermination et l’ambition de franchir au moins un tour en Allemagne. Le match Roumanie – Ukraine 2024 en direct streaming est à voir sur BeIn Sports 1, la chaîne du groupe qatari a l’exclusivité des droits et elle est accessible dans une offre de Canal+ comprenant le meilleur du sport et du football.

Pour suivre Roumanie – Ukraine 2024 en direct streaming

Premier match ce lundi: Roumanie – Ukraine 2024 en direct streaming

La Roumanie arrive à cet Euro avec l’espoir de briser une longue série de contre-performances. Leur dernier succès en phase finale d’un Euro remonte à 2000, à l’époque de Gheorghe Hagi. Depuis, les Roumains n’ont pas su s’imposer lors de leurs participations suivantes. Cette année, après une campagne de qualification réussie, ils espèrent renouer avec la victoire. Les hommes d’Edward Iordanescu savent qu’un succès face à l’Ukraine pourrait les placer en position idéale pour atteindre les huitièmes de finale, surtout dans un groupe où seule la Belgique se démarque comme favorite.

Deux équipes qui ne jouent pas la victoire finale à l’Euro

Pour l’Ukraine, cette compétition est également une occasion de briller. Malgré un passé difficile en phase finale (8 défaites en 11 matchs), la Zbirna s’accroche à l’espoir de réitérer l’exploit de 2020, où elle avait atteint les quarts de finale. Sous la direction de Serhiy Rebrov, les Ukrainiens joueront avec l’énergie et la détermination de ceux qui représentent un pays en proie à des turbulences. Des joueurs comme Andriy Yarmolenko et Mykhailo Mudryk seront déterminés à faire la différence sur le terrain.

Un première historique entre les deux nations

Curieusement, ce sera la première fois que la Roumanie et l’Ukraine s’affronteront en match de compétition. Jusqu’à présent, leurs duels se sont limités à des rencontres amicales, avec un bilan équilibré : trois victoires pour la Roumanie, deux pour l’Ukraine, et un match nul. Ce match promet donc d’être historique et très disputé.

Les compositions probables