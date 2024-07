Roumanie – Pays-Bas 2024 en direct streaming

Qui, de la Roumanie ou des Pays-Bas, verra les quarts de finale à l’Euro 2024 ?

L'Euro de football continue de nous offrir des rencontres palpitantes, et aujourd'hui mardi, c'est la fin des huitièmes de finale. Un duel inattendu et captivant oppose deux équipes aux parcours contrastés, dont une a ferraillé avec nos Bleus en phase de groupes.

Suivez Roumanie – Pays-Bas 2024 en direct streaming

La Roumanie a créé la sensation en terminant première de son groupe, devançant des équipes réputées comme la Belgique et l’Ukraine. Avec une victoire, une défaite et un match nul, les Tricolores ont su tirer leur épingle du jeu dans un groupe très serré. Cette qualification marque leur retour en phase à élimination directe d’un Euro, une première pour la nation depuis l’édition 2000.

Une affiche inédite entre une révélation et une déception de cet Euro

De leur côté, les Pays-Bas ont connu un parcours plus laborieux. Malgré leur statut d’outsider, ils ont terminé troisièmes de leur groupe derrière l’Autriche et la France. Leur bilan mitigé (une victoire, un nul et une défaite) leur a tout de même permis d’accéder aux huitièmes de finale en tant que meilleurs troisièmes. Les Oranges n’en sont pas moins les favoris de cette confrontation. Le vainqueur affrontera en quarts le lauréat du dernier huitième entre l’Autriche et la Turquie.

Ce duel entre une équipe surprise et une nation historique du football européen s’annonce comme l’un des moments forts de ces huitièmes de finale, promettant un spectacle de qualité aux fans de football.