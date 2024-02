Real Madrid: Un nouveau sponsor maillot à 70M€/an

Un juteux contrat de sponsoring pour le Real Madrid.

Le Real Madrid continue d’attirer les grands sponsors. Après l’équipementier Adidas et Fly Emirates en commanditaire majeur à l’avant du maillot, c’est au tour de HP de s’associer au club merengue pour un montant de 70 M€/an, selon une information du média AS. Pour la première fois de son histoire, le Real Madrid aura deux sponsors sur son maillot. HP apparaîtra sur la manche, tandis que Fly Emirates conservera sa place sur la face avant.

Le premier sponsor sur la manche du maillot du Real Madrid

Avec cet accord, le Real Madrid devient le club qui perçoit le plus d’argent pour son maillot, pour un total estimé à 150 millions d’euros ; plus ou moins selon les performances de l’équipe sur le terrain et les royalties du merchandising. Adidas verse l’équivalent de 117,6 millions d’euros annuels, Fly Emirates 70 millions d’euros par an et à l’avenir autant de Hewlett-Packard.

Les sponsors pèsent la moitié des revenus générés par le club

Numéro un mondial des revenus générés en 2023 (831 M€) selon le rapport du cabinet Deloitte, le Real Madrid a gagné sur ce total, 403 millions d’euros des seuls accords commerciaux. À partir de la saison prochaine, le nouveau Santiago Bernabéu devrait générer environ 1 milliard d’euros de revenus par an pour le Real Madrid. L’accord entre le Real Madrid et HP sera officialisé demain vendredi, après que le club a publié un mystérieux teaser sur ses réseaux sociaux.