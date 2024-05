RC Lens: Voilà ce que serait le nouveau maillot domicile 2024-25 du Racing

Retour aux bandes verticales pour le maillot 2024-2025 du RC Lens ?

Jusqu’ici, l’équipementier Puma n’a dévoilé aucun des jeux de maillots des clubs que l’équipementier allemand fournit en Ligue 1, à savoir l’Olympique de Marseille, le Stade Rennais ou ici, le RC Lens. Rien d’officiel donc de ces images partagées sur les réseaux sociaux mais le site spécialiste des leaks, FootyHeadlines lui accorde 99% d’authenticité.

Un maillot à rayures pour le RC Lens saison 2024-2025 ?

Ce maillot domicile 2024-25 du RC Lens se distingue par un design plus traditionnel par rapport à celui de la saison précédente. Les premières images dévoilées montrent un maillot à rayures jaunes et rouges, avec des éléments noirs utilisés pour les logos, le col et les poignets. Le jaune prédomine il s’accompagne de rayures rouges sur le devant.

La date de la sortie de ce futur maillot domicile du RC Lens n’est pas encore connue, elle est forcément imminente, maintenant que la saison 2023-2024 s’achève.