RC Lens: Salaire, durée, les détails du contrat de Danso avec la Roma

Annoncé partant depuis le début du mercato, c’est finalement sur la fin que Kevin Danso va quitter le RC Lens. Le défenseur autrichien est en passe de conclure son avenir, il a choisi de rejoindre l’AS Rome et un accord serait trouvé entre les deux clubs. Il porterait sur un prêt d’une saison avec option d’achat obligatoire. Selon L’Equipe, elle pourrait proche de de 23 à 25 millions d’euros, bonus inclus.

Le joueur de 25 ans lui, signera un premier contrat d’un an pour le prêt, puis il s’engagera sur quatre ans, selon les informations relayées depuis l’Italie. Kevin Danso recevra un salaire estimé à 1,8 millions d’euros annuels en net avant impôts. Au sein du RC Lens, Kevin Danso approchait les 2 millions par an, mais l’estimation, qui est celle de L’Equipe en mars dernier, est ici donnée en brut.

Danso évoluait à Lens depuis l’été 2021, il avait rejoint le club depuis l’Allemagne et le FC Augsbourg, dans le cadre d’un transfert à 5,5 millions d’euros. Au passage, le Racing va réussir une belle plus-value sur son transfert.

Kevin #Danso to #ASRoma from #Lens is at the final stage on loan with the obligation to buy. Contract until 2029 (1+4) with a salary of €1,8M/year. #transfers https://t.co/kRBBxBARbD

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 27, 2024