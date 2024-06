RC Lens: 6 gardiens bientôt libres pour remplacer Samba

Si Brice Samba doit quitter le RC Lens, le club devra le remplacer et idéalement en minimisant la dépense.

Les marchés des transferts passent, mais à Lens il ne se ressemblent pas. Il y a un an, le club nordiste avait gros appétit, dopé par la qualification de l’équipe en Ligue des champions. Cet été le Racing est au régime contraint par actionnaire majoritaire de président, de faire des économies. Cela sous-entend de vendre avant de recruter. Et parmi joueurs bankable et sollicités, il y a le gardien international français, Brice Samba.

Le RC Lens, à l’économie, pourrait céder Brice Samba

Le laisser partir reviendrait forcément à se renforcer derrière. Et idéalement en minimisant la dépense. Or, sur le marché des footballeurs prochainement libre au 30 juin, de nombreux portiers sont concernés parmi lesquels des pistes potentielles pour le club nordiste. En admettant évidemment que le contexte force à des concessions, il ne sera pas évident voire impossible de compenser le départ de Brice Samba par un profil de sa qualité.

Keylor Navas et les deux bémols autour du Costaricien

Plusieurs des gardiens en fin de contrat ont connaissance de la France et de son championnat. Il y a notamment Keylor Navas qui a fait les beaux jours du Paris Saint-Germain. Mais dans son cas deux bémols s’opposent : le premier est judiciaire, puisque une plainte d’un ancien employé aurait été déposée contre lui, il se pourrait alors que le Costaricien cherche à quitter la France et son football. Et de surcroît son salaire proche de 7 millions d’euros brut au PSG est bien trop élevé pour Lens, même s’il ne pourra pas rester à ce niveau de rémunération à l’avenir.

Bravo, Karius et Schmeichel, les ex de la Premier League

De salaires épais, il peut aussi être question avec Claudio Bravo (34 ans) et Loris Karius (30 ans), l’un ayant longtemps défendu les buts de Manchester City avant de rentrer en Espagne (Betis Seville), l’autre souffrant plutôt chroniquement de ses boulettes commises en finale de la Ligue des champions 2018 perdue avec Liverpool face au Real Madrid. Aujourd’hui à Newcastle il ne joue plus beaucoup, mais il a de l’expérience pour encadrer la jeune génération lensoises.

Un autre qui a fréquenté la Premier League avant de tenter l’aventure française est Kasper Schmeichel. Le fils de la légende Peter est certes vieillissants (37 ans) et il a échoué avec l’OGC Nice, mais il vient de se relancer sous les couleurs de Anderlecht et a gagné sa place avec le Danemark à l’Euro. Un peu plus jeune et autre ancien de l’OGC Nice, David Ospina ne devrait pas poursuivre l’aventure à Al-Nassr aux côtés de Cristiano Ronaldo. Son retour en Colombie est annoncé, à moins qu’il n’ait des opportunités en Europe.

Paul Nardi le seul profil français pour le mercato du RC Lens

Enfin, un dernier profil français que celui de Paul Nardi qui n’a pas le meilleur CV de tous, mais il a fait les beaux jours de La Gantoise en Belgique, avant de gravement se blesser en décembre dernier sur une action anodine. Il a fait son retour dans la dernière ligne droite de la saison.