Raphael Varane dans l’actionnariat d’un club de Serie A (et ce n’est pas Come)

Le fonds Apex, qui compte Raphael Varane parmi les investisseurs, vient d’entrer au capital du Venezia FC, promu en Serie A.

Alors qu’il est suivi de près par le promu Come qui le voudrait pour se renforcer, le défenseur français Raphael Varane est lié depuis ce lundi à un autre club de la Serie A italienne et un autre promu dans l’élite que l’équipe de Venezia FC. L’ex-joueur de Manchester United et du Real Madrid est en effet l’un des investisseurs du fonds Apex, qu’il a rejoint en septembre dernier.

Raphael Varane est avec Apex nouvel actionnaire du Venezia FC

Or cette société d’investissement, Apex, vient d’entrer au capital Venezia FC, tel qu’elle l’annonce 1er juillet. Cette opération, finalisée avant la montée du club en première division, s’inscrit dans la stratégie de croissance et de private equity d’Apex, spécialisée dans le secteur sportif.

L’investissement d’Apex ne se limite pas à un apport financier. La société s’engage à participer activement au développement stratégique du club, en collaborant étroitement avec l’équipe dirigeante pour optimiser les opérations et renforcer les stratégies commerciales, mais elle assure ne pas prétendre à s’immiscer dans la gestion quotidienne.

Le Venezia FC, sous la direction d’un consortium d’investisseurs mené par Duncan Niederauer, ancien PDG du New York Stock Exchange, a connu un redressement progressif ces dernières années. Le club a réussi à se hisser en Serie A en 2021, avant de redescendre puis de remonter cette saison, démontrant une progression constante sur le plan sportif.

Un club qui se démarque par ses initiatives lifestyle

Hors du terrain, le club s’est distingué par sa transformation en une marque lifestyle globale, capitalisant sur l’attrait culturel unique de Venise. Cette stratégie a permis de tripler les ventes de produits dérivés et d’attirer une base de fans internationale. Le club prévoit également la construction d’un nouveau stade de 18 000 places, renforçant ainsi son ancrage local et son rayonnement international.

Pour Apex, cet investissement s’ajoute à un portefeuille déjà diversifié dans le sport, incluant notamment des participations dans l’écurie Alpine F1 et le Bay Golf Club.