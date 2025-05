PSG – Reims. Prédictions de la finale de Coupe de France selon les bookmakers

Le PSG est ultra favori de la finale de la Coupe de France contre le Stade de Reims.

Ce samedi soir, le Stade de France s’apprête à accueillir une finale de Coupe de France qui s’annonce totalement déséquilibrée selon les bookmakers. Face à un Paris Saint-Germain en quête d’un nouveau titre avant sa finale de Ligue des champions contre l’Inter Milan, le Stade de Reims arrive avec la pression du maintien en Ligue 1, devant encore disputer un barrage retour décisif contre le FC Metz après le match nul 1-1 de l’aller en Lorraine.

Les bookmakers ne laissent planer aucun doute sur l’issue de cette finale. Avec une cote dérisoire de 1,14 (98% de probabilité), la victoire parisienne apparaît comme une formalité administrative. Cette confiance aveugle des opérateurs reflète l’abîme qui sépare actuellement les deux formations, tant sur le plan technique que mental. Le match nul, coté à 8,60 (1% de chances), relève presque de l’anecdote, tandis qu’un exploit rémois affiche une cote stratosphérique de 19,00. Pour les bookmakers, Reims n’a mathématiquement qu’une infime chance (5%) de créer l’une des plus grandes surprises de l’histoire de la Coupe de France.

Les prédictions de scores exacts dessinent le portrait d’une soirée cauchemardesque pour la défense rémoise. Les opérateurs anticipent un large succès parisien, avec en tête de leurs pronostics un retentissant 3-0 (cote : 6,10), suivi d’un plus modeste mais toujours convaincant 2-0 (6,05). Même un « petit » 1-0 paraît moins probable (8,90), tant les bookmakers s’attendent à voir le PSG dérouler son jeu face à des Rémois déjà l’esprit ailleurs.

Les bookmakers n’imaginent pas autre chose qu’une victoire du PSG

Ousmane Dembélé trône en tête des favoris pour illuminer cette finale. Avec une cote de 1,68 pour ouvrir son compteur, l’ailier international dispose d’une probabilité de 60% de marquer selon les algorithmes. Les bookmakers lui font également largement confiance pour délivrer une passe décisive (3,00), confirmant son statut d’homme clé des grands rendez-vous parisiens. Goncalo Ramos (1,87) et Bradley Barcola (1,95) complètent ce trio offensif sur lequel reposent tous les espoirs de spectacle. Cette hiérarchie révèle la profondeur de banc parisienne et la multiplicité des menaces pesant sur une arrière-garde rémoise déjà fragilisée par les récents résultats.

Du côté champenois, les maigres espoirs reposent sur les épaules de Keito Nakamura (6,20 pour marquer), Jordan Siebatcheu (6,90) et Junya Ito (7,05). Ces cotes élevées trahissent le peu de crédit accordé à l’attaque rémoise face à une défense parisienne qui aura à cœur de soigner ses statistiques avant la finale européenne. PourSamba Diawara et ses hommes, l’enjeu sera avant tout de limiter les dégâts et de préserver la confiance avant le rendez-vous capital contre le FC Metz. Une mission délicate face à un adversaire en quête de rythme et de confiance.

La synthèse des cotes (1,04 pour le PSG contre 9,10 pour le Stade de Reims en victoire finale) annonce une soirée de gala pour les supporters parisiens. Les bookmakers voient en cette finale une simple mise en jambes avant le choc européen contre l’Inter Milan, une répétition générale où le PSG devrait logiquement soulever son énième Coupe de France. Reste à espérer que le Stade de Reims, dos au mur mais libéré de toute pression, saura rappeler que les finales réservent parfois leurs plus belles surprises.