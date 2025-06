PSG. Quand sortira le nouveau maillot domicile 2025-26 du PSG (avec l’étoile) ?

Le nouveau maillot domicile du PSG sortira le 13 juin. Deux jours plus tard, les Parisiens affronteront l’Atlético Madrid.

Peut-être n’aura-t-il pas le même écrasant succès que celui de la saison 2024-2025 en cours, tant il est hautement chargé en histoire maintenant que le club a remporté sa première Ligue des champions (à ce sujet, Nike a réduit les tarifs de tous les maillots du PSG, mais les stocks s’épuisent vite). Mais le prochain maillot domicile saison 2025-2026 du Paris Saint-Germain sera, à n’en pas douter, l’un des plus commercialisés de l’histoire du club.

Le nouveau maillot 2025-2026 du PSG intègrera l’étoile

Parce qu’en plus il intègrera (au moins pour la version portée par les joueurs), l’étoile tant convoitée des vainqueurs de la prestigieuse Ligue des champions, au-dessus de l’écusson du logo du club. Une étoile dorée fièrement plantée au niveau du coeur. Ce nouveau maillot domicile saison 2024-2025 du Paris Saint-Germain sera, selon nos informations à Sportune, dévoilé dans le courant de ce mois de juin. Très précisément le vendredi 13 juin.

Porté pour la première fois dans le match contre l’Atlético Madrid

Faut-il y voir un heureux présage pour les joueurs de Luis Enrique ? C’est plutôt une question de timing et de calendrier, puisqu’Ousmane Dembélé et ses partenaires l’étrenneront deux jours plus tard pour leur premier match officiel sous cette tunique, qui les opposera à l’Atlético Madrid, dans le cadre de la Coupe du monde des clubs.