Soirée de gala au Parc des Princes avec l’affrontement entre le PSG et Manchester City en Ligue des champions 2025.

La 7ᵉ journée de l’UEFA Champions League offre un choc incontournable ce mercredi 22 janvier en soirée. Rendez-vous au Parc des Princes pour un affrontement tendu et décisif entre le club champion de France en titre et son homologue. Et ça se passe sur Canal+ et en exclusivité pour voir PSG – Manchester City 2025 en direct live streaming, à partir de 21h. La chaîne est celle de toute la Coupe d’Europe, en plus de son portefeuille sportif élargit avec toutes les autres disciplines qu’elle diffuse.

Suivez PSG – Manchester City 2025 en direct live streaming

En exclusivité sur C+ le bouillant PSG – Manchester City 2025 en direct live streaming

Malgré un parcours en dents de scie, le PSG garde espoir dans cette phase de groupes. Actuellement 25ᵉ au classement général, l’équipe dirigée par Luis Enrique compte 7 points grâce à deux victoires, un nul et trois défaites. Les Parisiens ont néanmoins redressé la barre lors de leur dernière sortie européenne, s’imposant avec autorité sur le terrain du RB Salzbourg (0-3). Ce succès pourrait bien marquer un tournant pour Ousmane Dembélé et ses coéquipiers, à condition de confirmer face à un adversaire de taille.

Deux prétendants au titre qui sont en mal de points dans la compétition

Côté anglais, Manchester City traverse également une période délicate. Malgré un bon début de campagne européenne, les hommes de Pep Guardiola ont fléchi, enchaînant trois matchs sans victoire en C1, notamment une défaite face à la Juventus (2-0). Avec 8 points au compteur, les Skyblues occupent une modeste 22ᵉ place au classement général, une position inhabituelle pour les récents champions d’Europe. Erling Haaland, toujours redoutable devant le but, devra faire preuve de sa magie pour relancer son équipe au Parc des Princes.

Ce duel au sommet se jouera au Parc des Princes, où les deux équipes n’auront pas le droit à l’erreur. Le coup d’envoi est prévu ce mercredi à 21h, heure française. Le match sera diffusé en exclusivité sur Canl+, accessible sur Smart TV, ordinateurs, smartphones et tablettes. La chaîne, qui propose l’intégralité des matchs de la Ligue des Champions, permet également de suivre d’autres grandes compétitions comme l’UEFA Europa League et l’UEFA Conférence League.