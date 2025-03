Le PSG reçoit le LOSC ce samedi en Ligue 1 2025.

Un duel au sommet attend les amateurs de football ce weekend avec l’affrontement entre le leader du championnat de France et l’actuel cinquième et deux formations engagées sur le front européen. Cette rencontre de la 24ème journée de Ligue 1 McDonald’s oppose le tenant du titre incontesté du championnat à des Dogues qui pintent à seulement deux points du podium. PSG – LOSC 2025 en direct live streaming c’est à voir en prime time et seulement sur DAZN qui vient encore de baisser ses prix, maintenant que le conflit avec la LFP trouve son dénouement.

Pour voir PSG – LOSC 2025 en direct live streaming

Prix en baisse sur DAZN pour PSG – LOSC 2025 en direct live streaming

Le PSG traverse une période faste avec quatre victoires consécutives et une avance confortable de 13 points sur son plus proche poursuivant. Sous la houlette de Luis Enrique, les Parisiens affichent un jeu séduisant et efficace. L’entraîneur espagnol semble avoir trouvé la formule idéale pour tirer le meilleur de son effectif, à l’image d’Ousmane Dembélé, véritable révélation offensive cette saison avec 17 buts en 21 matchs de championnat.

L’affrontement des deux derniers clubs français en Ligue des champions

De son côté, le LOSC de Bruno Génésio enchaîne les performances de qualité, comme en témoignent ses récentes victoires contre Rennes (0-2) et Monaco (2-1). Les Dogues brillent également sur la scène européenne, ayant déjà assuré leur qualification directe pour les huitièmes de finale de l’UEFA Champions League.

Un choc de Ligue 1 à voir en soirée ce samedi à partir de 21h05

Cette rencontre revêt une importance particulière pour les deux équipes, qui disputeront toutes deux des matchs cruciaux en Ligue des Champions la semaine suivante : le PSG recevra Liverpool tandis que Lille se déplacera à Dortmund.

Pour suivre ce choc, rendez-vous ce samedi 1er mars à 21h05 sur DAZN 1. La rencontre, qui se déroulera au Parc des Princes sous l’arbitrage de François Letexier, sera accessible sur tous supports (Smart TV, ordinateur, smartphone ou tablette).