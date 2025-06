PSG. Les comptes bancaires du PSG seraient « vides »

Pour éviter une saisie conservatoire des 55 millions d’euros du litige qui l’oppose à Kylian Mbappé, le PSG aurait réduit a minima les provisions de ses comptes.

Enfin « vides », c’est une expression pour qualifier la trésorerie du Paris Saint-Germain, tel que le révèle le magazine Marianne cette semaine. Qui nous apprend qu’en raison du litige opposant le club parisien à son ancien joueur, l’attaquant international français Kylian Mbappé, les trois comptes bancaires des champions de France et d’Europe ne seraient créditeurs « que » de 14 millions d’euros.

14 M€ sur les trois comptes du PSG

Ce serait une manière de s’opposer à la saisie conservatoire des 55 millions d’euros du litige entre les deux parties, comme l’a obtenu de la justice le clan Mbappé. Mais alors, se demande Marianne, où est passé l’argent du PSG ? Et comment le club fait-il notamment pour payer les salaires des joueurs du collectif professionnel de Luis Enrique (et du coach espagnol et son staff par la même occasion) ? Aucune réponse n’est avancée.

Le 3e chiffre d’affaires du foot européen en 2024

Rappelons que le Paris Saint-Germain est l’un des clubs qui génèrent le plus de revenus dans le monde du football. La saison 2024 dernière, son chiffre d’affaires s’élevait à presque 806 millions d’euros, alors le troisième dans le football européen, après le Real Madrid (1,045 milliard) et Manchester City (837,8 millions).