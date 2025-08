PSG. Le nouveau maillot third 2025-26 du PSG déjà disponible à la vente

Le maillot third du PSG est déjà proposé à la vente au Moyen Orient.

Il ne devrait officialisé par le club et son partenaire technique, qu’à la fin de l’été, à l’approche de la Ligue des champions que le Paris Saint-Germain disputera avec, pour la première fois dans son histoire, un titre à défendre. Mais le prochain maillot third rouge du club de la capitale est déjà commercialisé au Moyen Orient, tel que nous l’avons repéré sur Sportune. En vente sur la plateforme de commerce en ligne Noon, un équivalent d’Amazon dans le monde arabe.

Le maillot third 2025-26 arbore une combinaison rouge et bleue avec des rayures tonales de largeurs variables sur le devant. Les applications et logos apparaissent en bleu marine, créant un contraste avec les nuances de rouge dominantes. Cette création s’inspire directement du template Nike Total 90, référence au tunique du début des années 2000.

Un maillot rouge pour le PSG huit ans après

Le design fait écho à la tunique rouge que portait déjà le PSG entre 2004 et 2006. Cette nouvelle tenue marque le retour du rouge chez les Parisiens depuis la saison 2016-17, où cette couleur avait été utilisée pour le maillot extérieur. La dernière fois que le PSG avait porté du rouge remonte donc à huit saisons.

La tenue complète se compose du maillot rouge à rayures, d’un short bleu et de chaussettes bleu marine. Cette combinaison tricolore respecte l’identité visuelle du club tout en proposant une alternative chromatique aux traditionnels maillots domicile et extérieur.