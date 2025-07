PSG. Jackpot déjà gagné en Ligue des champions 2025-26 avant même d’avoir débuté

Le PSG remettra son titre en jeu en Ligue des champions.

Pour la première fois dans son histoire le Paris Saint-Germain défendra son titre en Ligue des champions, une position inédite qui place le champion de France dans sa responsabilité de confirmer son sacre, mais lui assure en même temps, des retombées financières conséquentes.

20 M€ garantis entre prime à la participation et performance

Avant même de toucher le premier ballon dans la compétition et d’ailleurs sans savoir à ce stade qui il affrontera, le PSG a déjà la garantie de gagner plusieurs dizaines de millions d’euros. De certain, pour les parts quantifiables d’après la grille de la répartition des primes communiquée par l’UEFA, Paris a la part minimale commune aux 35 clubs qualifiés qui s’élève à 18,62 millions d’euros. Plus la part finale au classement, de 275 000 euros au cas où le club perdrait tout et bouclerait la phase de groupe à la dernière place.

Et plus d’une quarantine de millions entre coefficient et TV

A cela s’ajoute la part du pilier dit de « valeur », qui combine à la fois le classement au coefficient et les droits des diffuseurs. Elle est plus difficilement mesurable mais elle s’estime, pour le Paris Saint-Germain en 2025-2026, à près 44 millions d’euros. Soit plus ou moins 63 millions d’euros à l’ajout de tous les postes de recettes auxquels prétendra le club et ce, quels que soient ses résultats sportifs dans la compétition.