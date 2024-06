PSG: Fuite de followers depuis le départ de Mbappé

En même temps que Mbappé, des dizaines de milliers de followers ont quitté le PSG.

Le phénomène avait déjà été observé avec les départs de Lionel Messi et Neymar la saison passée. Même effets produits par l’annonce de Kylian Mbappé de quitter le PSG, avant que ce dernier et le Real Madrid n’officialisent leur association nouvelle, que la fuite de followers du club de la capitale sur les réseaux sociaux.

173k followers en moins en un mois sur la page du PSG

Sur les trente derniers jours, tel que nous l’avons observé sur Social Blade, plus de 170 000 désabonnement sont répertoriés sur la page Instagram du champion de France. Plus de 200 000 si l’on prend pour base les 64,84 millions de followers au 18 avril dernier, tel que rapporté dans la newsletter du syndicat Foot Unis et les 64,63 millions dénombrés ce jeudi 6 juin.

Des abonnés qui fluctuent au grès des transferts

A l’inverse, Kylian Mbappé en signant avec le Real Madrid a considérablement dopé ses audiences digitales. Mais le Paris Saint-Germain le sait que trop bien, il suffit qu’il recrute un joueur à la dimension internationale, star planétaire ou d’une région en particulier, pour que ses audiences remontent en flèche. Cela avait notamment été le cas, déjà avec Lionel Messi, à l’annonce de son arrivée au club, en 2021.