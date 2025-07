C’est jour de finale de la Coupe du monde des clubs 2025 entre le PSG et Chelsea.

Le champion de France et d’Europe boucle une longue et éprouvante saison en disputant, ce dimanche 13 juillet à 21 heures, la finale de la Coupe du monde des clubs. La rencontre se tiendra au MetLife Stadium, dans le New Jersey (États-Unis), devant près de 80 000 spectateurs. Une affiche européenne pour un trophée mondial, qui vient ponctuer une année déjà marquée par un sacre en Ligue des champions pour les hommes de Luis Enrique. PSG – Chelsea 2025 en direct streaming est doublement diffusé, en clair pour tous sur TF1 mais aussi DAZN qui offre les matchs en gratuit.

Suivez PSG – Chelsea 2025 en direct streaming

Sur TF1 ou DAZN et en gratuit la finale PSG – Chelsea 2025 en direct streaming

Le PSG s’est imposé avec autorité en demi-finale, battant le Real Madrid sur le score sans appel de 4-0, après avoir déjà dominé solidement le Bayern Munich (2-0), en quarts de finale. Chelsea, de son côté, s’est qualifié en disposant de deux clubs brésiliens ; Palmeiras (2-1), en quarts de finale puis Fluminense (2-0) en demi-finale, confirmant sa solidité dans ce tournoi réunissant les meilleurs clubs de chaque confédération.

Le couronnement d’une saison exceptionnel pour les Parisiens

En cas de victoire, le club parisien remporterait pour la première fois de son histoire la Coupe du monde des clubs. Ce trophée mondial viendrait enrichir couronner la meilleure saison dans l’histoire du club et enrichir une vitrine déjà garnie, quelques semaines seulement après la victoire en Ligue des champions. Un doublé rare dans l’ère moderne. Chez les bookmakers, le PSG part nettement en favori des débats.

La finale sera diffusée en clair sur TF1, également accessible en streaming via la plateforme TF1+. Le match sera aussi visible sur DAZN 1, pour les abonnés à la plateforme. Le coup d’envoi est prévu à 21 h (heure française).