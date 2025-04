PSG. Ça rapporterait combien une finale de la nouvelle Ligue des champions ?

La Ligue des champions, c’est aussi une affaire de gros sous.

N’allons pas trop vite mettre la charrue avant les boeufs, fidèles que nous sommes au précieux adages. Pour autant, le Paris Saint-Germain a fait un bond, et de géant, vers la qualification à la finale de la Ligue des champions, en s’imposant (0-1), hier mardi à l’Emirates Stadium, sur la pelouse d’Arsenal.

Une finale à 18,5 M€, et 6,5 M€ en plus pour la victoire

Si le PSG confirme au retour au Parc des Princes, il retournera en finale, cinq ans après le douloureux échec du match perdu (0-1) contre le Bayern Munich. A la consécration sportive après laquelle Paris court depuis tant d’années, s’ajouterait des retombées financières inédites dans l’histoire du club. Car la Ligue des champions, depuis cette saison qu’elle a fait sa mue à 36 équipes, n’a jamais été aussi lucrative.

Cela se traduit à tous les niveaux de progression, à commencer par une qualification à la finale, programmée sur le terrain du Bayern Munich. Avant, elle valait 15,5 millions d’euros, désormais elle paie trois millions de plus. Le vainqueur de l’opposition percevra 6,5 millions d’euros encore plus, contre 4,5 millions la saison dernière.

74,67 M€ garantis au PSG et plus ou moins 45 M€ de plus de la TV et du coefficient

A ce stade, et de façon absolument certaine, le Paris SG cumule déjà 74,67 millions d’euros, à l’addition de la part commune aux 36 équipes, des résultats obtenus dans la nouvelle phase à poule unique, de la place au classement final, du match de barrage et des qualifications successives ensuite, en huitièmes, quarts et désormais demi-finale.

A cela s’ajoute l’apport du pilier dit de « valeur » par l’UEFA. Il mélange à la fois les retombées des droits TV et le classement au coefficient. Son calcul est beaucoup plus incertain, mais selon les projections du moment, cela équivaut à près de 45 millions d’euros en plus au PSG. Qui en ce cas, avoisine les 120 millions d’euros jusqu’ici gagnés dans cette Ligue des champions.