Le Parc des Princes accueille le match aller entre le PSG et Aston Villa en Ligue des champions 2025.

Le Parc des Princes accueille ce mercredi 9 avril un quart de finale inédit de la Ligue des Champions. Une affiche européenne qui promet, et que les amateurs de football pourront suivre sur les écrans à la télévision. Mais seulement sur Canal+, ce PSG – Aston Villa 2025 en direct streaming, le groupe payant est le seul titulaire des droits de toutes les compétitions européennes cette saison. C’est à voir en soirée ce mercredi.

Suivez PSG – Aston Villa 2025 en direct streaming

Le choc PSG – Aston Villa 2025 en direct streaming, ça se passe en exclu sur C+

Après un parcours en dents de scie en début de saison, le PSG a retrouvé son allant sur la scène européenne. En éliminant Liverpool au tour précédent, les Parisiens ont frappé un grand coup. Solides défensivement, efficaces dans les moments clés, les hommes de Luis Enrique veulent désormais confirmer face à une formation anglaise séduisante, mais encore inexpérimentée à ce niveau de la compétition.

Les retrouvailles entre les Espagnols Luis Enrique et Unai Emery

Aston Villa, de son côté, s’avance avec ambition. Les joueurs d’Unai Emery, invaincus lors des huitièmes contre le Cercle Bruges, entendent bien jouer leur chance. Un visage familier du Parc des Princes sera d’ailleurs de retour à Paris : Marco Asensio, désormais sous les couleurs de Villa, reste l’un des hommes en forme du club avec trois buts inscrits lors du tour précédent.

Pour les supporters et téléspectateurs, la rencontre sera diffusée en direct sur CANAL+, à partir de 21h00. Le coup d’envoi sera précédé de l’émission CANAL Champions Club, à suivre dès 19h15, pour les analyses d’avant-match et les dernières informations depuis le bord du terrain. Ce quart de finale aller s’annonce décisif dans la course au dernier carré. Le rendez-vous est pris.