PSG: ALL dévoile sa nouvelle campagne publicitaire avec 6 joueurs au casting

Asensio, Donnarumma, Hernandez, Marquinhos, Danilo Pereira et Ugarte prêtent leur image à la dernière campagne de ALL.

ALL, la plateforme de réservation et programme de fidélité Accor, a dévoilé sa nouvelle campagne publicitaire, « ALL Childhood Dreams ». Elle met en scène six joueurs du Paris Saint-Germain, Marco Asensio, Gianluigi Donnarumma, Lucas Hernandez, Marquinhos, Danilo Pereira et Manuel Ugarte.

« ALL Childhood Dreams » la nouvelle campagne promotionnelle

Le film publicitaire, diffusé dès à présent sur les réseaux sociaux, raconte l’histoire d’un jeune garçon, apprenti footballeur, qui échange sa place sur le terrain avec Marquinhos, le capitaine du Paris Saint-Germain. Il découvre alors les privilèges proposés aux clients de l’hôtel et membres du programme ALL : room services, spa, salle de sport, qualité de services et accès à une suite magnifique.

Des joueurs du PSG au casting du film commercial

Le concept de la campagne fait ainsi le lien entre la notion de rêve, les basiques de l’hôtellerie et la proposition de valeur de ALL : des services uniques, la recherche de l’excellence et des expériences mémorables. « Cette campagne est une façon pour nous de faire vivre aux gens leurs rêves d’enfant », déclare Sébastien Bazin, PDG du groupe Accor. « Nous avons tous des rêves que nous avons mis de côté en grandissant. ALL est là pour les faire revivre, grâce à des expériences uniques et des services d’exception. »

La campagne « ALL Childhood Dreams » sera diffusée mondialement pendant un trimestre sur les réseaux sociaux ALL et ceux du Paris Saint-Germain partenaire.