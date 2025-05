Pronostics et Paris Sportifs sur le Tournoi de Tennis de Roland Garros 2025

Vous en avez déjà entendu parler et c’est bien normal : Roland-Garros est l’un des évènements sportifs les plus suivis de l’année. Les matchs sont intenses, les surprises nous prennent au dépourvu et les performances exceptionnelles sur la terre battue parisienne parviennent toujours à nous couper le souffle.

Pour les passionnés de tennis comme pour les parieurs, Roland-Garros est une occasion idéale pour combiner la passion du sport avec de potentiels profits, à condition de suivre les bons conseils et de mettre en place quelques astuces.

Suivez-nous dans ce guide complet, où vous retrouverez toutes les informations concernant Roland-Garros 2025 et les meilleurs bookmakers pour y placer vos paris.

Les meilleurs sites pour parier sur Roland-Garros

Nous avons mis du temps à vous sélectionner les trois meilleurs bookmakers, parfaits pour parier sur Roland-Garros 2025. Nous nous sommes basés sur une multitude de critères nous tenant particulièrement à cœur, dont la sécurité du site, la proposition en termes de paris et les cotes affichées pour Roland-Garros 2025.

PampaGo est incontestablement l’un des sites de paris sportifs les plus populaires du moment. En cause, sa sécurité infaillible appuyée par l’obtention d’une licence de jeu provenant de la Curaçao iGaming Authority. Les transactions sont sécurisées et les méthodes de paiement proposées sont toutes reconnues et populaires.

C’est un point très important, mais ce n’est pas suffisant pour entrer dans notre stricte sélection. Nous avons fait le tour de la proposition du site en matière de paris sportifs. Pour parier sur Roland-Garros, vous aurez la possibilité de choisir parmi le vaste panel proposé, y compris des paris en direct, des paris combinés et des cotes boostées pendant le tournoi.

Votre inscription sur cette plateforme est récompensée par une offre de bienvenue très avantageuse, doublant votre premier dépôt jusqu’à 100€. Vous allez pouvoir parier deux fois plus sur vos sportifs fétiches, en prenant deux fois moins de risques !

En résumé, PampaGo est une plateforme de choix, elle est intuitive et parfaitement réalisée pour simplifier toutes vos démarches, mais elle se montre également avantageuse pour les joueurs, avec en prime des promotions ponctuelles liées au tournoi Roland-Garros 2025.

Bommerang Bet est un choix de qualité pour effectuer vos paris en toute sérénité sur Roland-Garros 2025, et pour cause : c’est un site non seulement fiable et doté d’une licence de jeu à jour, mais c’est aussi un site qui a été développé très intelligemment pour faciliter toutes vos démarches et tous vos paris.

Effectivement, en pariant sur Boomerang Bet, vous pouvez avoir le cœur léger : le site utilise un système de cryptage SSL protégeant à chaque instant toutes vos transactions ainsi que l’ensemble de vos données personnelles.

En ce qui concerne les paris sportifs, c’est une véritable référence. Il couvre tous les matchs de Roland-Garros avec des statistiques ultra-détaillées qui vous aideront sans aucun doute lors de vos analyses. Les cotes sont compétitives et vous aurez même accès aux paris spéciaux.

Ce qui a fini de nous convaincre, c’est le bonus de bienvenue Sport extrêmement généreux, valable sur vos neuf premiers dépôts et s’élevant à 20 500€ au maximum. Il s’agit de bonus de chasse et de paris gratuits à gogo. Votre expérience durant Roland-Garros promet d’être optimisée à 100% sur Boomerang Bet.

Nous ne pouvons que vous conseiller de rejoindre ce bookmaker pour suivre l’aventure Roland-Garros 2025. Le site comporte tous les systèmes existants pour garantir votre sécurité et propose également une grande diversité de paris avec des cotes boostées pour le tournoi.

Grandz Bet prend avec aisance la troisième place de notre sélection des meilleurs bookmakers pour parier sur Roland-Garros 2025. Nous avons tout d’abord vérifié sa fiabilité et sa transparence et nous avons été agréablement surpris par toutes les technologies mises en place afin d’assurer votre protection à chaque instant. Sa double licence de jeu octroyée par la juridiction de Curaçao par n’y est certainement pas pour rien.

Pour Roland-Garros, Grandz Bet se distingue largement par la richesse de ses types de paris et par ses nombreuses promotions ciblées durant le tournoi. En plus, des outils d’analyse sont intégrés dans le but de vous aider dans vos recherches. Avec des cotes boostées tous les jours, on peut dire que vous pouvez facilement maximiser vos gains sur ce site.

Ce bookmaker récompense votre arrivée avec un bonus de bienvenue Sports de 100% de votre premier dépôt jusqu’à 150€, ce qui signifie que vous pourrez placer deux fois plus de paris sans dépenser un centime supplémentaire.

Vous l’aurez compris, Grandz Bet mérite amplement sa place dans ce classement, puisque sa proposition est complète, avantageuse et généreuse. Vous pourrez créer des stratégies étonnantes grâce à la multitude de types de paris et aux outils d’analyse mis à votre disposition.

Présentation du tournoi de Roland Garros 2025 (h2)

Vous pourrez commencer à profiter des grands moments du tournoi de Roland Garros 2025 à partir du 19 mai, et ce, jusqu’au 8 juin 2025 au Stade Roland Garros dans le 16ème arrondissement de Paris.

Cette année, ça sera la 124ème édition de ce tournoi incontournable sur terre battue : il est extrêmement réputé comme exigeant et sa surface favorise sans aucun doute les joueurs endurants et tactiques.

La fiche du tournoi (h3)

Afin d’avoir toutes les caractéristiques du tournoi en main, nous vous avons récapitulé tout ce qui est bon à connaître dans un tableau efficace :

Dates 19 mai à 8 juin 2025 Lieu Stade Roland Garros, 16ème arrondissement à Paris Surface Terre battue Epreuves Simple, double, mixte, juniors et fauteuil Champions en titre Carlos Alcaraz (ATP), Iga Świątek (WTA)

Les favoris du tournoi (ATP & WTA) (h3)

Les favoris de cette année sont déjà bien connus. Côté ATP, c’est Carlos Alcaraz le grand tenant du titre, qui est considéré comme le favori avec une cote de +100.

Jannik Sinner également, est parvenu à gravir les échelons jusqu’à la place de numéro 1 mondial et affiche une cote impressionnante de +200.

Le célèbre Novak Djokovic ne manque pas à l’appel puisqu’il est triple vainqueur à Paris et reste un prétendant au titre redoutable.

Il ne faut pas oublier Casper Ruud, double finaliste à Roland Garros, qui porte une très belle réputation pour sa constance sur terre battue.

Pour finir, nous retiendrons Jack Draper, cinquième mondial, qui a su montrer une forme olympique sur terre battue ces derniers temps et qui rejoint donc la liste des favoris pour ce Roland-Garros 2025.

En ce qui concerne WTA, c’est toujours Aryna Sabalenka qui reste la favorite avec une cote de +270. Elle est concurrencée par Iga Świątek, qui a obtenu pas moins de trois fois le titre de Roland Garros.

N’oublions pas Mirra Andreeva, une jeune prodige qui a su tirer son épingle du jeu ainsi que Coco Gauff, finaliste Roland Garros en 2022.

Sachez que les paris sur Roland Garros ne se limitent pas seulement au grand vainqueur du tournoi. Il est possible d’établir des stratégies intenses en se tournant vers des paris secondaires, parfois plus avantageux encore.

Les types de paris possibles (h3)

Nous vous listons ici même tous les paris sur lesquels vous pourrez vous positionner durant Roland Garros 2025 afin de maximiser vos profits.

Paris sur le vainqueur du tournoi (h4)

C’est le pari le plus classique pour les joueurs. Il s’agit simplement de parier sur le joueur ou la joueuse qui, selon vous et vos analyses, remportera le tournoi.

Vous pouvez placer ce pari juste avant le début de la compétition, mais aussi durant celle-ci : les cotes changent évidemment en fonction des performances des joueurs.

Paris sur les matchs (h4)

Ces paris sont spécifiques et bien plus précis. Voici un aperçu de ce que vous pouvez tenter de prédire :

1×2 : parier sur la victoire du joueur 1, du joueur 2 ou d’un match nul

: parier sur la victoire du joueur 1, du joueur 2 ou d’un match nul Nombre de sets : parier sur le nombre total de sets joués lors d’un match

parier sur le nombre total de sets joués lors d’un match Score exact : prédire le score exact en sets

prédire le score exact en sets Handicap : parier sur un avantage ou un désavantage fictif attribué à un joueur

Comme vous pouvez le voir, il y a de quoi aller bien plus loin qu’un simple pari sur le vainqueur de Roland Garros. Mais ce n’est pas tout.

Paris en direct, combinés, options spéciales (h4)

Vous avez la possibilité avec les bookmakers que nous vous avons sélectionnés de parier en temps réel durant les matchs de Roland Garros 2025, ce qui ajoute une dose d’intensité à chaque partie.

Aussi, n’oubliez pas que des paris combinés sont proposés, c’est-à-dire que vous pouvez combiner plusieurs de vos prédictions sur un même ticket pour tenter d’augmenter de façon drastique vos gains potentiels.

Des options spéciales existent également telles que MyMatch, qui permet de créer un pari 100% personnalisé en combinant plusieurs sélections d’un même match, ou Cash Out, qui vous laisse encaisser un pari avant la fin du match pour sécuriser un gain ou, dans le pire des cas, limiter vos pertes.

Les cotes Roland Garros 2025 (h3)

Selon les dernières informations dont nous disposons et après avoir comparé les divers bookmakers, voici les cotes moyennes affichées en ce moment même pour les joueurs ATP et WTA.

Joueurs ATP Cote moyenne Joueuses WTA Cote moyenne Carlos Alcaraz +100 Aryna Sabalenka +270 Jannik Sinner +200 Iga Świątek +390 Novak Djokovic +1 300 Mirra Andreeva +500 Casper Ruud +21 Coco Gauff +550 Jack Draper +24 Jasmine Paolini +1 400

Prenez en compte le fait que ces cotes sont tout à fait susceptibles d’évoluer en fonction des performances des joueurs durant le tournoi et aussi des évènements imprévisibles qui peuvent se produire.

Nos pronostics Roland Garros 2025 (h2)

Afin de vous parler de nos pronostics Roland Garros 2025, nous avons tenu à enquêter selon de nombreux critères tels que les dernières performances des joueurs, les cotes proposées par les bookmakers et bien évidemment, les tirages du tournoi.

Aujourd’hui, nous pouvons vous proposer nos pronostics pour cette édition 2025 avec les meilleures cotes disponibles et des liens de paris directs pour simplifier au maximum vos démarches.

Pronostics gagnant ATP (h3)

Nous envisageons donc le grand Carlos Alcaraz comme prétendant le plus sérieux au titre masculin. Déjà vainqueur du dernier tournoi, il semble être en forme physique idéale après ses victoires à Monte-Carlo et Rome, avec une seule défaite au compteur sur terre battue.

Il faut noter également que le tirage au sort lui est très favorable : il évite ses principaux concurrents jusqu’à la potentielle finale.

N’oublions pas tout de même Jack Sinner qui reste tout de même un prétendant au titre de taille, ainsi que Casper Ruud et Jack Draper, très à l’aise sur terre battue. Ils pourraient tous créer la surprise en cette année 2025.

Vous trouverez sans peine les meilleures cotes pour parier via le bookmaker PampaGo en passant par notre lien sécurisé.

Pronostics gagnante WTA (h3)

Vous vous en doutez, la triple tenante du titre Iga Świątek est actuellement notre favorite pour la victoire féminine. Elle a toujours su montrer son excellence durant le tournoi de Roland-Garros, avec sa grande expérience sur terre battue, et se place donc comme la candidate idéale au grand titre.

Après cela, nous pouvons noter qu’Aryna Sabalenka, qui est en ce moment même la numéro 1 mondiale, reste une prétendante au titre très sérieuse, comme c’est le cas aussi pour Coco Gauff et Mirra Andreeva.

Si vous souhaitez parier dès maintenant sur la joueuse qui repartira avec le titre Roland Garros 2025, rendez-vous sur le site Grandz Bet où les cotes sont très compétitives.

Conseils pour bien pronostiquer Roland-Garros (h2)

Vous vous en doutez sûrement, parier sur Roland-Garros n’est pas qu’une affaire de hasard ou de médiatisation des joueurs. Ce tournoi hors du commun est très réputé pour son niveau de difficulté et pour son lot de surprises.

En tout cas, sachez qu’il existe quelques astuces pour parier intelligemment et donc maximiser vos chances de profit.

Nous vous avons résumé les éléments primordiaux à analyser avant de vous lancer dans l’aventure.

Analyser la forme actuelle des joueurs (h3)

Avant toute chose, vous devez observer avec beaucoup d’intérêt les dynamiques des joueurs juste avant le tournoi.

Pour cela, nous vous recommandons de vous tourner vers les derniers résultats de ceux-ci, à leurs victoires, à leurs défaites et à leurs blessures, mais aussi à leurs performances sur les tournois préparatoires comme Monte-Carlo, Madrid et Rome.

Évidemment, vous pouvez également analyser le niveau de confiance de votre joueur et son énergie générale sur le court.

Étudier les confrontations directes (Head to Head) (h3)

Ce qui est important ici, c’est de retenir que les historiques de duels entre deux joueurs révèlent très souvent des tendances. En se penchant sur le sujet, vous pouvez vous apercevoir qu’un style de jeu peut littéralement en neutraliser un autre.

Vous avez dû vous en rendre compte, mais certains joueurs dominent toujours les mêmes concurrents, même s’ils sont apparemment moins bien classés. Vous informer sur le sujet vous permettra de placer les meilleurs paris possibles.

Prendre en compte la surface (h3)

La terre battue est une surface bien particulière, qui favorise un type de joueur précis. Il s’agit en effet d’une surface lente, extrêmement exigeante physiquement.

Les joueurs les plus favorisés sont ceux qui se montrent les plus endurants. En effet, les grands serveurs et les joueurs offensifs ont souvent plus de mal à imposer leur jeu sur ce style de surface.

Considérer les performances passées à Roland-Garros (h3)

Les résultats des derniers Roland-Garros sont des indicateurs de taille pour vos paris sur l’édition 2025. Surveillez avec attention les joueurs qui ont pu atteindre les quarts ou la finale à Roland-Garros, même s’ils sont en retraits sur d’autres tournois.

Sachez que l’expérience du tournoi est très parlante, surtout en ce qui concerne les cinq sets chez les hommes.

Regarder le classement ATP/WTA (h3)

Le classement ATP/WTA vous donne un bon aperçu de la situation et des performances de chacun, bien qu’il ne garantisse la victoire de personne et qu’il ne doit donc pas être votre seul critère de choix pour vos paris.

En tout cas, il est possible de noter les régularités de chacun sur l’année, ou de voir les joueurs en pleine ascension qui montent rapidement au classement grâce à de bonnes performances sur la saison.

Les statistiques clés à connaître

Pour parier efficacement sur Roland-Garros 2025, il y a des statistiques très utiles à connaître et à surveiller :

Le pourcentage de victoires sur terre battue

Le nombre de sets gagnés et perdus sur les derniers tournois

Les Breaks convertis et concédés pour avoir un aperçu de la solidité mentale

Le temps moyen passé sur le court

Le nombre d’aces/fautes directes

Une chose est certaine : plus vous connaissez ces données et plus vos paris seront précis et donc rentables.

Les critères pour classer les bookmakers

Il est essentiel pour nous de vous présenter les meilleurs bookmakers pour parier sur Roland-Garros 2025 selon des critères stricts et rigoureux que nous avons vérifiés en amont.

Notre objectif ? Vous garantir une expérience de jeu la plus sécurisée possible, mais aussi intuitive et avantageuse. Mais, voici plus en détail les éléments que nous avons pris en compte pour réaliser notre sélection.

Qualité des cotes

Nous nous attardons toujours sur le niveau des cotes proposées. Nous attendons d’un tel site des cotes compétitives sur les vainqueurs et sur les matchs, mais aussi et surtout des marges faibles qui aident les joueurs à maximiser leurs gains potentiels.

Ce que nous favorisons également, ce sont les bookmakers qui proposent des cotes relativement stables, même à l’approche des rencontres.

Bonus de bienvenue

Lors de votre inscription sur un bookmaker, vous vous devez d’être exigeant et d’attendre de lui un avantage obtenable dès votre arrivée.

Nous avons choisi PampaGo, Boomerang Bet et Grandz Bet pour cette raison : un montant imposant, des paris gratuits ou du cashback, avec des conditions de mise réduites qui ne vous handicaperont pas pour retirer vos gains.

Offre de paris sur Roland-Garros

Pour être un bookmaker digne de ce nom, il faut avant tout proposer une couverture complète du tournoi Roland-Garros.

Nous avons donc vérifié la disponibilité des paris sur tous les matchs du tableau masculin et féminin, mais aussi la diversité de ceux-ci : vainqueur, score exact, over/under sets, tie-break, etc.

En plus, nous avons eu la chance de vous trouver des bookmakers qui proposent des paris tout à fait spécifiques, sur les performances françaises par exemple, ou des paris à long terme. Plus la proposition est riche et plus nous apprécions le site !

Fonctionnalités utiles

Vous devez absolument connaître l’existence des fonctionnalités mises en place par certains bookmakers, dont ceux que nous avons sélectionnés, qui amélioreront sans aucun doute votre expérience utilisateur.

Par exemple, vous pourrez retrouver l’option Cash Out afin de sécuriser vos gains ou limiter vos pertes, mais aussi les options MyMatch ou Bet Builder pour combiner plusieurs options sur le même match et, enfin, les fameux paris en direct avec une actualisation en temps réel des cotes.

Application mobile et expérience utilisateur

Pour parier sur Roland-Garros 2025 de la façon la plus pratique possible, il est essentiel de pouvoir agir directement sur mobile. Nous avons donc testé les applications mobiles des différents bookmakers et plus généralement l’expérience utilisateur sur smartphone.

Nous tenons donc à vérifier que les applications se montrent bien intuitives et rapides d’utilisation, que vous pariez depuis un système Android ou un système iOS. La navigation se doit d’être parfaitement claire, même en direct, afin de ne jamais rater une opportunité en or.

Ici, tous les éléments sont rassemblés, avec un temps de chargement considérablement réduit et des notifications très utiles, à condition que vous soyez connectés à un réseau internet stable.

Fiabilité et sécurité

Il s’agit là du critère numéro 1 quand il s’agit de choisir un bookmaker pour réaliser ses paris sportifs. Nous vérifions en premier lieu et systématiquement que le site analysé possède bien une licence de jeu officielle répondant aux normes en vigueur.

Nous tenons également à retrouver un système de cryptage SSL qui protège non seulement les transactions des joueurs, mais aussi les données personnelles.

Notre équipe met aussi un point d’honneur à sélectionner des plateformes engagées en faveur du jeu responsable, avec une section dédiée et des liens directs d’organismes d’aide aux joueurs.

Conclusion

Cette édition de Roland-Garros 2025 est la promesse d’un grand moment de divertissement, que ce soit pour les passionnés de tennis ou pour les amateurs de paris sportifs. Vous allez donc pouvoir parier en toute quiétude, en choisissant le type de paris qui vous convient parmi la grande diversité proposée par nos trois meilleurs bookmakers.

Nous vous recommandons donc vivement le site PampaGo pour parier sur Roland-Garros 2025 : ses cotes sont vraiment compétitives, son bonus de bienvenue est très avantageux et les fonctionnalités du site sont pratiques et utiles. Si vous le souhaitez, Boomerang Bet et Grandz Bet sont également des sites de choix pour placer vos paris avec une sécurité infaillible et des cotes boostées.

FAQ

Qui a gagné Roland-Garros en 2024 ?

Côté masculin, c’est Carlos Alcaraz qui s’est imposé en finale face à Alexander Zverev. En WTA, Iga Świątek a décroché en 2024 son troisième Roland-Garros consécutif, cette fois-ci face à Jasmine Paolini.

En France, vous pourrez suivre le tournoi Roland-Garros directement sur les chaînes France Televisions, soit France 2, France 3 ou France 4, mais aussi sur Amazon Prime Video.

Combien gagnent les finalistes et vainqueurs ?

Pour cette édition 2025, les gains sont estimés à 2.3 millions d’euros pour le vainqueur (ATP et WTA) et d’environ 1.15 millions d’euros pour les finalistes. Toutefois, les montants précis doivent encore être confirmés au début du tournoi.

Qui était Roland Garros ?

Roland Garros était un grand aviateur français, héros de la Première Guerre mondiale. Son nom a été donné au stade en 1928 afin de rendre hommage à ses exploits.