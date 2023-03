Yoka – Takam 2023 en direct live streaming

Carlos Takam ou Tony Yoka : l’affiche est séduisante, à suivre ce samedi soir à la TV.

S’il est aussi résilient qu’il l’espère, alors ce samedi soir sera pour lui la manifestation du jour d’après. Ou, comme le dirait le chanteur Etienne Daho, « le premier jour du reste de (sa) vie ». Car tombé de haut face à Martin Bakole, il y moins d’un an, le champion olympique de Rio joue le reste de sa carrière sur le ring, contre un athlète dur au mal et nullement impressionné par la situation. Ce combat sent la poudre mais pour suivre Yoka – Takam 2023 en direct live streaming à la télévision, il faudra se brancher sur Canal +, car la chaîne a l’exclusivité des droits de diffusion des combats de Yoka. En plus de tout le reste à son catalogue (Ligue 1, Ligue des champions, Formule 1, MotoGP, Top 14…)

Suivez Yoka – Takam 2023 en direct live streaming

En prime time sur Canal + le combat Yoka – Takam 2023 en direct live streaming

La preuve d’un combat plus singulier qu’à l’ordinaire, il sera également diffusé en direct au moment même sur le sol des Etats-Unis puisque le groupe de médias sportifs nord-américain, ESPN a acquis les droits. Ce qui vaudra à Tony Yoka, 25e mondial (contre 28 pour son adversaire), une bourse de participation supérieure à celle de tous ses précédents combats. C’est toutefois Carlos Takam, qui prétendra à la part la plus grosse, sur les ventes enregistrées par pay per view.

A Takam la plus grosse part des pay per view. Mais Yoka est le favori des book’

En revanche, Tony Yoka sera le favori des débats. Ce n’est pas nous qui l’affirmons, mais les bookmakers anglais qui proposent de miser sur l’issue de cet affrontement. Yoka a disputé douze combats chez les professionnels. Il en a gagné onze dont neuf avant la limite. Mais il campe donc sur une défaite. Face à lui, le Franco-camerounais Carlos Takam est plus âgé (42 ans contre 30), donc plus expérimenté ayant notamment boxé des ex-champions du monde de la discipline, Joseph Parker et Anthony Joshua. Plus petit de plus de vingt centimètres que Yoka (2m08 contre 1m87), Carlos Takam visera le combat au corps au corps. Ce combat sera son 47e, il en a remporté 39 dont 28 par KO. Rendez-vous c e samedi à partir de 20h45 pour l’explication de texte.