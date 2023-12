Tirage Ligue des champions 2024 en direct streaming

C’est jour de tirage de la Ligue des champions saison 2023-2024.

Ce midi, les amateurs de football du monde entier retiendront leur souffle le temps de l’opération décisive pour la suite de la Ligue des champions. Ça se passe en Suisse, dans la ville de Nyon où siège l’UEFA, qui organise la compétition. 16 équipes restent en lice après la phase de groupes, chacune attend de connaître son adversaire. Le Tirage Ligue des champions 2024 en direct streaming est à voir directement sur le site de l’organisateur ou d’autres supports de médias.

Pour voir le Tirage Ligue des champions 2024 en direct streaming

A midi au siège de l’UEFA le Tirage Ligue des champions 2024 en direct streaming

Parmi les têtes de série, des géants européens tels que le Bayern, le Real Madrid, ou encore Manchester City retiennent l’attention. Cependant, la présence de formations non-têtes de série telles que le Paris Saint-Germain ou l’Inter Milan ajoutent une dose d’imprévisibilité à ce tirage. Les règles bien établies de l’UEFA interdisent tout affrontement entre clubs d’une même nation durant les huitièmes de finale, évitant ainsi des confrontations précoces entre rivaux déjà rencontrés en phase de groupes.

Des huitièmes à jouer en février et mars

Les huitièmes de finale de cette édition de l’UEFA Champions League s’annoncent palpitants, offrant aux passionnés de football une série de rencontres à ne pas manquer. Les dates fixées pour ces affrontements clés, entre février et mars 2024, promettent des soirées haletantes et des confrontations mémorables sur les terrains européens les plus prestigieux.

Quelles sont les équipes concernées ?

Les 16 équipes qualifiées en provenance de la phase de groupes de la Ligue des champions sont concernées par le tirage au sort.

Vainqueurs de groupes (têtes de série)

Arsenal (Angleterre)

Atlético de Madrid (Espagne)

Barcelone (Espagne)

Bayern Munich (Allemagne)

Borussia Dortmund (Allemagne)

Manchester City (Angleterre)

Real Madrid (Espagne)

Real Sociedad (Espagne)

Deuxièmes de groupes (non-têtes de série)

Copenhague (Danemark)

Inter Milan (Italie)

Lazio Rome (Italie)

Leipzig (Allemagne)

Naples (Italie)

Paris Saint-Germain (France)

Porto (Portugal)

PSV Eindhoven (Pays-Bas)