Tirage Ligue des champions 2024 en direct live streaming

C’est jour de tirage en Ligue des champions 2024.

Ce vendredi 15 mars, les fans de football retiennent leur souffle alors que se décide la suite de la Ligue des Champions depuis Nyon, en Suisse. En lice avec sept des plus grandes équipes européennes telles que Manchester City, Arsenal, le Real Madrid, Barça, l’Atlético, le Bayern et Dortmund, le PSG se prépare à affronter un adversaire de taille. Le Tirage Ligue des champions 2024 en direct live streaming est à midi et à suivre sur le site de l’UEFA.

Suivez le Tirage Ligue des champions 2024 en direct live streaming

L’UEFA propose sur son site le Tirage Ligue des champions 2024 en direct live streaming

Dans une conférence de presse récente, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a exprimé sa confiance, soulignant que ce sont les autres équipes qui devraient craindre de rencontrer le PSG. Cette déclaration intervient alors que les rumeurs de départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid font surface, ajoutant une dimension supplémentaire de tension à ces quarts de finale.

Les supporters pourront suivre en direct le tirage au sort sur Canal+, beIN Sport et RMC Sport dès midi. Les dates des matches aller et retour des quarts de finale sont déjà fixées, avec les demi-finales et la finale prévues pour des dates ultérieures, dont la finale qui se déroulera au Stade de Wembley, à Londres.

La der de Kylian Mbappé avec le PSG

Pour Kylian Mbappé, qui pourrait disputer sa dernière Ligue des Champions sous les couleurs du PSG, l’enjeu est énorme. L’attaquant de renom vise à terminer sa saison avec un titre européen, donnant ainsi une dimension supplémentaire à ce rendez-vous tant attendu pour les supporters parisiens.

Alors que le suspense plane sur l’adversaire du PSG, les regards du monde entier seront rivés sur Nyon pour découvrir les affiches des quarts de finale de cette prestigieuse compétition européenne.