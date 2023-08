Tirage Ligue des champions 2023 en direct streaming

C’est le jour du tirage pour l’édition 2023 de la Ligue des champions.

C’est un événement crucial pour les amateurs de football qui se tient ce jeudi en fin d’après-midi. La scène est prête à s’animer au Grimaldi Forum de Monaco à partir de 18h, heure française, pour révéler les groupes de l’UEFA Champions League. Le tirage Ligue des champions 2023 en direct streaming est à voir sur plusieurs supports dont celui de l’UEFA, organisateur du tournoi.

Suivez le Tirage Ligue des champions 2023 en direct streaming

A parti de 18h à Monaco, le Tirage Ligue des champions 2023 en direct streaming

Le PSG, en tant que champion de France, est placé dans le chapeau 1, ce qui lui permet d’éviter d’office les équipes les plus fortes du tournoi, à savoir Manchester City, le Bayern Munich, le FC Barcelone, et Naples. Les Parisiens pourraient en revanche tomber sur une formation du chapeau 2, notamment composé de l’Atlético Madrid, de la Juventus, de l’Inter Milan, du Borussia Dortmund, du RB Leipzig du Real Madrid et Manchester United.

Le Paris Sain-Germain sera dans le chapeau 1, le RC Lens dans le 4

Lens, quant à lui, est placé dans le chapeau 4, ce qui lui laisse peu de chance d’éviter les gros clubs. Les Sang et Or pourraient donc tomber sur une formation du chapeau 1, du chapeau 2 ou du chapeau 3 qui comprend entre autres l’AC Milan et la Lazio Rome, le Shakhtar Donetsk, le PSV, l’Etoile Rouge, le RB Salzbourg ou Braga. Le tirage au sort sera suivi d’une cérémonie d’ouverture, qui débutera à 18h. Outre l’UEFA, plusieurs chaînes TV diffuseront le tirage en direct, dont CANAL+ FOOT, RMC Sport 1 et beIN SPORTS 1.