Tirage Ligue des champions 2022 en direct streaming

Le tirage Ligue des champions 2022 en direct streaming est à voir ce midi, sur le site de l’UEFA.

Ils étaient deux, les clubs français engagés dès la phase de groupes, un seul, le PSG, a franchit l’obstacle ; l’OM y aura cru jusqu’au bout, avant de tomber, dans son dernier match. Paris verra donc les huitièmes de finale, mais en ballotage un peu défavorable, puisque le Benfica l’a doublé sur le fil. Rendez-vous à midi, ce lundi, pour voir le tirage Ligue des champions 2022 en direct streaming, depuis la plateforme officielle de l’UEFA.

Suivez le Tirage Ligue des champions 2022 en direct streaming

Sur le site de l’UEFA le Tirage Ligue des champions 2022 en direct streaming

Deuxième de groupe signifie pour le PSG le risque de tomber sur un gros. Voire un très gros. Notre simulation a donné le redoutable Manchester City, comme futur adversaire des Parisiens. Compte tenu des règles du tirage, avec deux clubs d’un même pays qui s’évitent et des équipes d’un même groupe écartées l’une de l’autre, les probabilités tournent plutôt vers un duel contre le Bayern Munich. Dans les deux cas, ce serait très compliqué, pour les hommes de Christophe Galtier.

La crainte d’hériter du lourd pour le PSG

D’ici, toutefois, à ce que se disputent ces huitièmes de finale de la Ligue des champions 2022, de l’eau aura coulé sous les ponts et un Mondial sera passé au Qatar. Les affiches sont en effet programmées les 14-15 et 21-22 février, pour la phase aller et les 7-8 et 14-15 mars, les retours. Le Paris Saint)Germain ayant fini deuxième, devra se déplacer pour son deuxième match. Les quarts se joueront ensuite en avril, les demi-finales en mai et la finale est programmée le 10 juin, à Istanbul, en Turquie.