Super Bowl 2024 en direct live streaming

Le Super Bowl 2024 c’est cette nuit et en direct live streaming et TV sur M6.

Cette nuit de dimanche à lundi (heure française), tous les yeux seront rivés sur Las Vegas, aux États-Unis, pour la grand messe annuelle de la NFL et l’un des événements sportifs les plus suivis au monde. Les Kansas City Chiefs, champions en titre, se mesureront aux San Francisco 49ers pour déterminer le grand vainqueur du championnat de football américain. Une affiche qui promet un spectacle de haut vol et pour voir ce Super Bowl 2024 en direct live streaming et le show du rappeur Usher à la mi-temps, il faudra être branché sur la chaîne M6.

Toute la nuit sur M6 ce Super Bowl 2024 en direct live streaming

Les Chiefs de Kansas City, dirigés par Patrick Mahomes et le redoutable Travis Kelce, défendront leur titre acquis l’année dernière. Ils atteignent la finale pour la quatrième fois en cinq ans, démontrant une domination constante dans la compétition. En face, les 49ers de San Francisco ont gagné leur place en battant les Detroit Lions (34-31) et cherchent à prendre leur revanche sur les Chiefs, victorieux de la même affiche lors du Super Bowl 2020 à Miami.

Nouvelle finale pour les Chiefs de Kansas City

Le Super Bowl 2024 sera également marqué par l’engouement autour du couple Travis Kelce-Taylor Swift. Depuis le 24 septembre dernier, la pop star a été aperçue à douze reprises lors des matchs de son compagnon, suscitant l’excitation des fans qui espèrent la voir à la grande finale à Las Vegas, après son concert événement à Tokyo.

Le couple Travis Kelce-Taylor Swift et Usher en autres vedettes

L’événement phare de la mi-temps, promis comme un spectacle XXL par Usher, attise la curiosité avec la promesse d’invités surprises, dont l’identité reste secrète pour le moment. L’artiste R&B des années 2000 aura la lourde tâche de succéder à Rihanna, qui avait marqué les esprits avec sa prestation mémorable l’année dernière en Arizona.

Les pubs les plus chères du sport avec cette année Lionel Messi

Le Super Bowl ne se limite pas au terrain de jeu. Les pauses publicitaires sont devenues une attraction à part entière, dévoilant en avant-première des bandes-annonces de films et des publicités mettant en vedette des célébrités telles que Lionel Messi, Jason Momoa, le couple Beckham ou Jennifer Aniston. En 2023, les annonceurs avaient déboursé 7 millions de dollars pour trente secondes de publicité, compte tenu des 115,1 millions de téléspectateurs.

Coup d’envoi prévu dans la nuit à partir de 00h30

Pour cette 58e édition, les amateurs devront faire preuve de patience. Le coup d’envoi est prévu à 00h30 (heure française) le lundi 12 février, avec plusieurs heures de retransmission en direct sur beIN Sports 1 et en clair sur M6. Préparez-vous pour une nuit d’action palpitante et un spectacle qui marquera l’histoire du Super Bowl à Las Vegas.