Strickland – Du Plessis, premier choc de l’année 2024 dans la cage de l’UFC.

Ce dimanche 21 janvier, Toronto accueille l’UFC 297, la première carte numérotée de l’année pour la promotion américaine de MMA. L’événement sera à suivre à partir de 2h du matin à l’heure de la France. Et il sera surtout par marqué par l’affrontement d’un Américain et d’un Sud-Africain pour la ceinture des 84 kg à la propriété actuelle du premier. Le choc Strickland – Du Plessis 2024 en direct live streaming sera réservé aux abonnés de RMC Sport 2, le groupe étant le principal diffuseur en France du MMA, de l’UFC et des autres divisions de la discipline. Et pour une offre complète de sports de combats, RMC Sport est accessible via une offre couplée avec DAZN (qui retransmettra notamment le prochain combat de Cédric Doumbé ou le clash entre N’Gannou et Joshua)

L’affiche principale opposera donc Sean Strickland, le champion en titre, à Dricus Du Plessis, un challenger de taille. Strickland est un combattant américain au style agressif et explosif. Il possède un bilan de 28 victoires pour 5 défaites. Il est devenu champion des poids moyens en décembre dernier en battant Israel Adesanya par décision unanime. Son adversaire, Dricus Du Plessis, est un combattant sud-africain au style complet. Il possède un bilan de 20 victoires pour 2 défaites. Il est sur une série de 5 victoires consécutives, dont une victoire par TKO face à Robert Whittaker, l’ancien champion des poids moyens.

Grosse tension avant l’UFC 297 entre le champion américain et son challenger sud-africain

La tension est montée entre les deux hommes ces dernières semaines. Lors de la conférence de presse de l’UFC 297, Du Plessis a lancé les hostilités en évoquant l’enfance difficile de Strickland. Ce dernier lui a répondu de manière vindicative. Les deux hommes en sont même venus aux mains à la T-Mobile Arena, alors qu’ils étaient tous les deux présents en tant que spectateurs de l’UFC 296. Ce combat promet d’être spectaculaire et intense. Strickland devra faire preuve de toute son expérience pour conserver sa ceinture face à un Du Plessis qui a faim de victoire.