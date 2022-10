Sporting – OM 2022 en direct live streaming

Alexis Sanchez sera à la pointe de l’attaque de l’OM, motivé à dominer le Sporting, en Ligue des champions.

Que les progrès enregistrés la semaine dernière, se concrétisent ce mercredi soir. Pour qu’ainsi les Phocéens gardent encore un espoir de voir les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Cela va passer par un bon résultat, et idéalement un succès, sur le sol portugais. Cela, après avoir gagné 4-1, à la maison, au Vélodrome. La deuxième manche de ce Sporting – OM 2022 en direct live streaming se dispute donc ce soir, et elle est à voir en direct sur Canal +, qui a les droits intégraux des coupes d’Europe de football (en plus du reste, F1, Top 14, Premier League…), avec des offres sans engagement.

Pour voir Sporting – OM 2022 en direct live streaming

A partir de 21h et sur Canal, Sporting – OM 2022 en direct live streaming

L’Olympique de Marseille est toujours en vie dans son groupe D et plus que jamais un candidat à la suite du tournoi. S’ils s’imposent à Lisbonne, les hommes d’Igor Tudor reviendront à hauteur de leurs adversaires, voire même ils s’empareraient de la première place, dans le cas d’un match nul, des deux autres équipes qui s’affrontent dans le même temps : Tottenham et l’Eintracht Francfort.

Jonathan Clauss retrouve le collectif phocéen

Si à l’aller tout s’est très bien passé pour l’OM, en dépit d’un début match raté, il faudra s’attendre à un collectif portugais revanchard, sur sa propre pelouse. Quelques 1 200 supporters marseillais sont attendus sur place, ils ne seront pas de trop face au reste de l’enceinte tout acquis à la cause des verts et blancs. Côté effectifs, Igor Tudor devrait enregistré pour l’OM, le retour du précieux latéral, Jonathan Clauss qui pourrait même être titularisé par son coach. Seul le défenseur international bosnien, Sead Kolasinac manque à l’appel, autrement que les joueurs non sélectionnés pour le tournoi. Au Sporting, le gardien Adan expulsé la semaine dernière est forcément suspendu. Neto, Saint Just et Cabral manquent feront aussi défaut, ce mercredi soir.