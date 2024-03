Saint-Denis – Poirier 2024 en direct live streaming

Dustin Poirier face à Benoît Sain-Denis, le combat choc de l’UFC 299 de ce début d’année 2024.

Dans la nuit de samedi à dimanche 10 mars, le Français qui monte aura l’occasion de se hisser parmi les meilleurs combattants de l’UFC en affrontant un champion de la discipline et une légende de l’organisation américaine. Après avoir récemment intégré le top 15 des poids légers grâce à sa victoire contre Matt Frevola en novembre dernier, le Nîmois va chercher à franchir un nouveau cap. Saint-Denis – Poirier 2024 en direct live streaming est le combat de la nuit de MMA, à voir pour les abonnés sur RMC Sport 2, la chaîne du MMA en France et des sports de combat.

Pour les abonnés de RMC Sport, le duel Saint-Denis – Poirier 2024 en direct live streaming

Le combat aura lieu à Miami, le terrain de jeu de son adversaire Poirier, qui compte déjà 29 apparitions dans la cage de l’UFC. Habitué des combats de haut niveau, Poirier, membre de l’American Top Team en Floride, a affronté des noms emblématiques tels que Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje et Max Holloway.

Le Français vise une place dans le gratin de l’UFC

Benoît Saint-Denis, bien que pas encore membre de cette élite, a montré des qualités exceptionnelles au cours de ses cinq derniers combats, remportant chacun avant la limite. Sa ténacité et son audace ont surpris les observateurs du monde entier. Dans la nuit du 10 mars, il cherchera à exploiter ces qualités guerrières pour défier l’Américain et, en cas de victoire, décrocher une place convoitée dans le top 3 des poids légers.

Une longue soirée de MMA à suivre cette nuit de samedi à dimanche

La soirée s’annonce riche en combats passionnants. Dans la même catégorie, Mateusz Gamrot et Rafael Dos Anjos s’affronteront en combat préliminaire, tandis que les poids lourds Curtis Blaydes et Jailton Almeida s’apprêtent à en découdre. La carte principale débutera par un duel entre Petr Yan et Song Yadong, suivi des combats Gilbert Burns-Jack Della Maddalena et Kevin Holland-Michael Page, avant le moment tant attendu du combat de Benoît Saint-Denis. La soirée se clôturera par le combat pour le titre des poids coqs, avec Sean O’Malley défendant sa ceinture face à Marlon Vera.