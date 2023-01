Riyadh – PSG 2023 en direct streaming

Messi vs Cristiano Ronaldo, l’autre duel dans le duel de Riyadh – PSG 2023 en direct streaming.

Alors que la saison a repris ses droits, les Rouge et Bleu sont actuellement au Qatar afin de disputer un match amical de gala à l’occasion du Qatar Tour 2023. Un voyage qui permet de promouvoir la marque Paris Saint Germain. Cette rencontre rapportera plus de 10 millions d’euros aux pensionnaires du Parc des Princes. Une exhibition de prestige qui oppose les Parisiens à une équipe all-star composée des meilleurs joueurs des deux clubs phares d’Arabie Saoudite : Al Nassr et Al Hilal. Ce Riyadh – PSG 2023 en direct streaming est à suivre ce jeudi à 18h en exclusivité sur beIN Sports disponible avec Canal + (Ligue 1, Ligue des champions, F1, Top 14…), pour la meilleure offre du sport à la TV .

Suivez Riyadh – PSG 2023 en direct streaming

Sur beIN Sports dès 18H00, le match Riyadh – PSG 2023 en direct streaming

Une opposition de rêve entre le trio d’attaque du PSG, Lionel Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé et la meilleure équipe possible d’Arabie Saoudite, dont fait partie Cristiano Ronaldo, qui a rejoint Al Nassr en décembre dernier après avoir rompu son contrat à l’amiable avec Manchester United. Le quintuple Ballon d’Or est le joueur le mieux payé au monde. Lié au club saoudien jusqu’en 2025, il percevra au total 400 millions d’euros. Ce match sera suivi par tous les passionnés de football à travers le monde, car il s’agit peut être de la dernière confrontation entre Messi et le numéro 7 portugais. De quoi faire rêver les fans de ballon rond.

Le stade affiche complet pour ce match entre Riyadh et le PSG

Côté parisien, deux joueurs manquent à l’appel pour ce match de prestige. Nordi Mukiele, qui souffre d’une blessure aux ischios jambiers et Marco Verratti, qui est touché aux quadriceps, n’ont même pas fait le déplacement pour ce Qatar Tour 2023. Malgré cela, le PSG est favori de cette rencontre qui sera très suivie. Les 65 000 places disponibles pour cette rencontre se sont rapidement vendues. Le stade du Roi-Fahd de Riyad est évidemment complet. L’attente autour de ce rendez-vous est tellement grande qu’un magnat saoudien a dépensé 2,4 millions d’euros pour obtenir le précieux billet et assister à ce match.