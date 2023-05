Real Madrid – Manchester City 2023 en direct streaming

Match au sommet en Ligue des champions 2023 entre le Real Madrid, tenant du titre, et Manchester City que les bookmakers donnent en favori.

Comme un air de déjà-vu entre les deux équipes. Éliminés, à l’issue d’une double confrontation haletante, par les hommes de Carlo Ancelotti la saison dernière au même stade de la compétition, Bernardo Silva et ses coéquipiers ne voudront pas revivre le même scénario. Ils espèrent, cette fois-ci, décrocher leur billet pour la finale de la Ligue des Champions. Mais avant cela, il faudra d’abord gagner le match aller au Santiago Bernabeu. Ce Real Madrid – Manchester City 2023 en direct streaming est à suivre ce mardi 9 mai, à 21h00 sur Canal+Foot, la chaîne du football (Ligue des champions et Ligue 1) et du sport premium (Top 14, F1, Moto GP…)

Suivez Real Madrid – Manchester City 2023 en direct streaming

Sur Canal+Foot, Real Madrid – Manchester City 2023 en direct streaming

Vainqueur de la Coupe du Roi le week-end dernier et largement distancé par le FC Barcelone en Liga, le Real Madrid n’a désormais plus que la Ligue des Champions en tête. Contrairement à Manchester City, encore pleinement engagé dans la course au titre en Premier League et qui affrontera Manchester United le 3 juin prochain en finale de la FA Cup. Malgré tout, nulle doute que les hommes de Pep Guardiola seront motivés à l’idée de battre le Real Madrid. Cette saison, plus que les autres, ils paraissent mieux armés pour remporter le trophée qui leur échappe depuis plusieurs saisons. D’ailleurs les bookmakers ne s’y trompent pas, puisque Bernardo Silva et ses coéquipiers sont favoris de ce match aller. Leur victoire est cotée à 2,15, tandis que celle des hommes de Carlo Ancelotti est à 3,35.

Un duel Erling Haaland – Karim Benzema dans ce Real Madrid – Manchester City

Toujours d’après les sites de paris sportifs, Karim Benzema semble le plus apte à marquer pour les Merengue, puisqu’un but de l’attaquant de 35 ans est coté à 2,5. Pour Manchester City, Erling Haaland est évidemment vu comme l’atout offensif numéro un, avec une réalisation cotée à 1,9. Rien d’étonnant car – avec 12 buts en 8 matchs cette saison, dont 5 face à Leipzig lors du huitième de finale retour – Haaland est le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Le numéro 9 norvégien est peut-être celui qui permettra à City de gagner la plus prestigieuse des compétitions européennes. Un premier élément de réponse sera donné à l’issue de cette rencontre.