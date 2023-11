PSV – Lens 2023 en direct streaming

Le RC Lens peut faire un grand pas vers la qualification sur la pelouse du PSV.

Les Sang et Or se déplacent au Philips Stadion, ce mercredi 8 novembre, pour affronter le club d’Eindhoven, dans le cadre de la 4ème journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Les Nordistes, qui ont déjà fait match nul à Bollaert (1-1), ont l’occasion de prendre une option sur la qualification en cas de victoire. La rencontre PSV – Lens 2023 en direct streaming est à voir à partir de 21h pour les abonnés de Canal +, la chaîne qui propose l’offre de sport la plus large avec DAZN et Bein Sports inclus, entre Ligue 1, Ligue des champions, Formule 1, Moto GP ou Trop 14 rugby…

PSV – Lens 2023 en direct streaming, c’est sur Canal + ce mercredi soir

Le Groupe RMC Sports à qui Canal + sous-licencie les droits, diffusera également les débats. Sur le terrain, les hommes de Franck Haise devront faire face à une équipe néerlandaise redoutable à domicile. Le PSV Eindhoven n’a plus perdu sur ses terres depuis plus d’un an, toutes compétitions confondues. Les Bataves, qui ont notamment étrillé l’Ajax Amsterdam (5-2) lors de leur dernier match, disposent d’un effectif offensif très talentueux, avec notamment Hirving Lozano, Eran Zahavi et Cody Gakpo.

Le club d’Eindhoven favori face au collectif nordiste

Pour espérer l’emporter, Lens devra donc être solide défensivement. Les Nordistes, qui ont retrouvé leur solidité depuis quelques semaines, devront également être capables de se montrer efficaces devant le but. Les cotes pour ce match donnent le PSV Eindhoven favori, mais le RC Lens cherchera à créer la surprise. Les compositions probables des deux équipes sont également fournies pour vous permettre de suivre l’évolution du match.

PSV – Lens, les compositions probables

PSV Eindhoven : Benitez – Teze, Ramalho, Boscagli, Dest – Schouten, Veerman, Tillman – Bakayoko, de Jong (cap.), Lozano

RC Lens : Samba (cap.) – Frankowski, Gradit, Danso, Medina, Machado – Mendy, Abdul Samed – Sotoca, Thomasson, Wahi