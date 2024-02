PSG – Real Sociedad 2024 en direct live streaming

Au Parc des Princes le match aller de la double confrontation PSG – Real Sociedad en Ligue des champions 2024.

C’est le retour de la Ligue des champions cette semaine avec le tout dernier représentant français encore en lice, marquant d’ailleurs pour l’occasion, sa sa douzième participation consécutive à la phase finale du tournoi. Malgré son statut de favori sur le papier, le champion de France se prépare à un défi de taille. PSG – Real Sociedad 2024 en direct live streaming c’est ce mardi en soirée à partir de 21h et à voir sur les antennes de Canal +, la chaîne du sport qui a tous les droits de diffusion des rencontres européennes (et en plus de la Ligue 1, de la F1, du Top 14 rugby, du MotoGP…). RMC Sports propose aussi la rencontre en tant que sous-licencié.

Suivez PSG – Real Sociedad 2024 en direct live streaming

Sur Canal + le choc PSG – Real Sociedad 2024 en direct live streaming

Bien que le PSG soit coutumier des phases de groupes depuis 2013, cette saison a failli être une exception. Placé dans un groupe relevé avec Dortmund, l’AC Milan et Newcastle, les Parisiens ont dû attendre la dernière journée, obtenant un match nul contre le Borussia, pour se qualifier avec huit points, le total le plus bas du club sous l’ère qatarie.

Les Parisiens sont invaincus depuis le mois de novembre

Cependant, les hommes de Luis Enrique restent invaincus toutes compétitions confondues depuis le début de novembre, affichant une forme solide. En face, la Real Sociedad traverse une période difficile avec trois matchs consécutifs sans victoire en championnat et aucune réalisation au cours des quatre dernières rencontres.

Kylian Mbappé de retour en forme sur le terrain

Kylian Mbappé, laissé au repos lors de la confrontation contre Lille, sera de retour pour ce huitième de finale crucial. Luis Enrique, l’entraîneur du PSG, affirme que le prodige français sera à 100 % pour le match de mercredi, apportant ainsi une dose de confiance à l’équipe.

Le duel promet donc d’être intense, opposant l’expérience européenne du PSG à la détermination renouvelée de la Real Sociedad. Les supporters du football sont impatients de voir comment les deux équipes aborderont cette confrontation décisive dans la quête du prestigieux trophée de la Ligue des champions.