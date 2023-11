PSG – Newcastle 2023 en direct live streaming

Le PSG reçoit Newcastle dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des champions 2023.

C’est le dernier match de poule à domicile du champion de France, dans cette édition 2023/2024 de la Ligue des Champions. Il est programmé ce ce mardi soir à 21h00. Se dresse face à lui au Parc des Princes, l’équipe anglaise qui lui a infligé sa plus lourde défaite cette saison (1-4 à l’aller). PSG – Newcastle 2023 en direct live streaming c’est ce mardi soir et ce choc sportif sera diffusé en France sur Canal+ Foot, la chaîne du groupe Canal +, détenteur de tous les droits des coupes européennes et sur RMC Sport 1 à qui C+ sous-licencie la diffusion.

Suivez PSG – Newcastle 2023 en direct live streaming

PSG – Newcastle 2023 en direct live streaming ce mardi en soirée

Pour le PSG, ce match est une occasion de prendre sa revanche sur les Magpies. Les Parisiens ont été humiliés à l’aller et doivent absolument gagner pour assurer leur qualification pour les huitièmes de finale. Auteur d’un match plein face à Monaco, vendredi soir en Ligue 1 (victoire 5-2), les joueurs de Luis Enrique se sont rassurés et au fait le plein de confiance. A domicile, Paris est particulièrement solide et il faudra que les joueurs le soient, ce mardi, pour se placer idéalement dans un groupe F ultra-serré, avant la dernière journée.

Demandez le programme du choc de la 5e journée de Ligue des champions

Canal+ Foot débutera son avant-match dès 19h50 avec le Canal Champions Club animé par Hervé Mathoux. La retransmission en direct depuis le Parc des Princes commencera à 20h55. Paul Tchoukriel et Habib Beye commenteront le match, avec Dominique Armand en bord de terrain. Sur RMC Sport 1, l’avant-match débutera à 20h avec Champions Zone, suivie du début du match à l’heure du coup d’envoi. Jérôme Sillon et Emmanuel Petit commenteront le match, accompagnés de Fabrice Hawkins en bord de terrain. L’après-match, similaire à Canal+, sera également diffusé jusqu’à minuit avec les réactions des joueurs et des entraîneurs.