PSG – Lens 2023 en direct streaming

Le PSG reçoit Lens, ce samedi pour le premier choc de cette nouvelle saison de Ligue 1.

C’est le premier véritable choc ce cette nouvelle saison de Ligue 1, qui oppose le champion de France en titre à son dauphin. Et paradoxalement, eu égard à leur dernier exercice d’enfer et achevé sur les chapeaux de roues, deux clubs en manque l’un et l’autre de points en cette rentrée. PSG – Lens 2023 en direct streaming est diffusé sur Canal + Sport 360, ce samedi soir à partir de 21H. Canal +, qui est aussi la chaîne de la Ligue des champions, de la F1, du Moto GP ou du Top 14 garde toujours des droits sur la Ligue 1.

Pour suivre PSG – Lens 2023 en direct streaming

Sur Canal + exclusivement le choc de Ligue 1 PSG – Lens 2023 en direct streaming

Après deux premières journées de championnat, Paris a récolté deux points en autant de matchs nuls et Lens un seul. C’est déjà un premier tournant, à défaut de plus car la saison est encore longue. Mais pour ces deux clubs ambitieux, il n’y a jamais de marge à perdre du temps et des points en chemin. Plus étonnant pour le PSG, eu égard à son armada offensive, il n’a encore marqué qu’une seule fois ; il est vrai qu’il a été privé de Mbappé face à Lorient, à l’entame.

Paris mène aux confrontations et à l’avantage des bookmakers

Ce sera la 37e confrontation entre les deux clubs, en terre parisienne. Les locaux mènent largement à la marque avec 25 succès contre six aux Nordistes et six partages des points. Si Franck Haise à Lens, en déplore aucun absent majeur, son homologue Luis Enrique devra fonctionner sans Bernant, Lee Kang-In, Mukiele, Nuno Mendes, Kimpembe et possiblement son nouvel attaquant Gonçalo Ramos. Chez les bookmakers, le Paris Saint-Germain est favori, vainqueur à la cote moyenne de 1,5, pour un match nul à 4,4 et 5,5 la cote du succès lensois. C’est Mr Letexier qui sera chargé d’officier à l’arbitrage de ce choc de soirée.