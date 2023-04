PSG – Lens 2023 en direct live streaming

Le Parc des Princes s’apprête à recevoir une affiche bouillante entre le PSG et Lens, décisive pour le titre de la Ligue 1 2023.

La fin de saison de Ligue 1 approche à grands pas et les journées ressemblent de plus en plus à des tournants, et celui-ci paraît plus important que les autres. Avec quatre victoires consécutives, les Sang et Or sont confiants et comptent bien remporter ce match pour continuer de rêver du titre et être à seulement trois points du leader parisien. De leur côté, Kylian Mbappé et ses coéquipiers peuvent, en cas de succès, quasiment mettre un terme à tout suspense en cette fin de saison et décupler leurs chances de remporter un nouvel Hexagoal. Ce PSG – Lens 2023 en direct live streaming est à suivre, ce samedi 15 avril à 21h00, non pas sur Amazon, mais doublement diffusé par Canal + (C+ Foot et C+ Sport), qui le rendra accessible à l’ensemble de tous ses abonnés.

Suivez PSG – Lens 2023 en direct live streaming

À 21h00 ce samedi, PSG – Lens 2023 en direct live streaming

C’est sans doute le match qui décidera de l’issue de la saison de Ligue 1. Les deux équipes ne feront aucun calcul et n’auront qu’un seul objectif : la victoire. Contrairement aux Lensois, les Parisiens ne préparent pas ce match dans les meilleures conditions. Sur le terrain tout d’abord, le PSG n’affiche pas une grande sérénité, avec une défaite (0-1) face à l’OL, et une victoire 2-0 très poussive contre l’OGC Nice lors des deux derniers matchs. En coulisses ensuite, puisque l’entraîneur du Paris Saint Germain Christophe Galtier est dans la tourmente depuis la révélation d’un mail de Julien Fournier, ancien directeur sportif des Aiglons, qui accuse nommément le coach de 56 ans d’avoir tenu des propos racistes lorsqu’il entraînait le club niçois, la saison dernière.

PSG / Lens ce samedi à 21h sur C+ SPORT (accessible à tous les abonnés C+) et C+ FOOT.

Commentaires : @PaulTchoukriel et @BeyeHabib

Bord terrain : @LaurentPaganel1 20h30 : Soir de Ligue 1 en direct du Parc des Princes avec @clemgach, @DomArmand et @GovouSidney 23h : Débrief pic.twitter.com/eY1pgqH1fy — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) April 13, 2023

Le PSG est favori de la rencontre face à Lens

Ce n’est donc pas dans le meilleur contexte que les Parisiens préparent cette rencontre qui sera sans doute décisive pour la fin du championnat et la course au titre. Malgré cela, Kylian Mbappé et ses coéquipiers sont favoris de ce match face aux Lensois, si l’on en croit les bookmakers. En effet, la cote d’une victoire des hommes de Christophe Galtier est de 1,68, d’après les sites de paris sportifs en ligne. Tandis que le succès du RC Lens est à 4,6. Reste à savoir si les joueurs du Paris Saint Germain, qui pourront compter sur le soutien de leurs supporters dans un Parc des Princes à guichets fermés, vont confirmer leur statut de favori sur le terrain et prendre les trois points.