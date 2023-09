PSG – Dortmund 2023 en direct streaming

C’est le retour de la Ligue des champions pour le PSG qui affronte le Borussia Dortmund.

Le retour de la Ligue des champions est prévu ce mardi avec un affrontement entre le champion de France et l’équipe allemande au Parc des Princes. Il s’agit d’un match entre le cinquième de la Ligue 1 (8 points) et le septième de la Bundesliga (8 points), à ne pas manquer. Pour voir PSG – Dortmund 2023 en direct streaming, ça se passe sur la chaîne Canal + titulaire de tous les droits de diffusion du foot européen (en plus d’un portefeuille exclusif de droits en Ligue 1, F1, MotoGP, Top 14…) et sur la plateforme My Canal.

Suivez PSG – Dortmund 2023 en direct streaming

Sur Canal + ce soir le choc PSG – Dortmund 2023 en direct streaming

Le Paris Saint-Germain fait son grand retour en Ligue des champions, mais cette fois-ci sans quelques-uns de ses piliers habituels. En effet, le PSG doit se passer de Lionel Messi (parti à l’Inter Miami), Neymar (Al-Hilal), Marco Verratti (Al-Arabi SC au Qatar), ainsi que de Sergio Ramos, qui a fait son retour au FC Séville cet été après avoir quitté le PSG en tant que joueur libre. Cependant, les champions de France ont renforcé leur effectif avec des recrues de qualité telles que Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos, pour n’en nommer que quelques-unes.

Un match de costauds pour débuter la nouvelle saison de Ligue des champions

De plus, le PSG peut désormais compter sur son nouvel entraîneur, Luis Enrique, qui a déjà remporté la Ligue des champions avec le FC Barcelone. De l’autre côté, le Borussia Dortmund revient avec l’objectif de réaliser une belle campagne cette saison. Éliminés par Chelsea en huitièmes de finale la saison dernière, les vice-champions allemands entendent bien briller dans ce groupe considéré comme le « groupe de la mort » en Ligue des champions cette année. Les Jaune et Noir devront cependant se passer de Jude Bellingham, l’un de leurs atouts majeurs la saison précédente, qui a rejoint le Real Madrid cet été.