PSG – Borussia 2024 en direct live streaming

Les supporters du PSG ne seront pas de trop pour dominer le Borussia en demi-finale de la Ligue des champions 2024.

Ce mardi 7 mai, le Parc des Princes sera le théâtre d’un affrontement déterminant entre pour l’accession à la grande finale de la Ligue des Champions. Avec un retard d’un but à combler, Paris devra donner le meilleur de lui-même pour atteindre la finale à Wembley. Comme à l’aller ce match PSG – Borussia 2024 en direct live streaming sera à suivre sur Canal + Foot, la chaîne du sport en France avec l’offre la plus large couplée à BeIn Sports et DAZN.

Suivez PSG – Borussia 2024 en direct live streaming

Un PSG – Borussia 2024 en direct live streaming décisif à voir sur C+

Lors du match aller, le Borussia Dortmund s’est imposé 1-0 grâce à un but de Niclas Füllkrug, mettant en lumière les faiblesses défensives des Parisiens. Le PSG a eu ses opportunités, touchant les montants à deux reprises et manquant des occasions nettes par l’intermédiaire d’Ousmane Dembélé et Fabian Ruiz. Malgré ces échecs, les joueurs de Paris n’ont qu’un petit but à rattraper, ce qui laisse place à l’espoir.

Les Parisiens ont un but à remonter face à Dortmund

La tâche ne sera cependant pas aisée, d’autant que le PSG a perdu Lucas Hernandez sur blessure lors du match aller, un coup dur pour la défense. Kylian Mbappé et ses coéquipiers devront redoubler d’efforts et faire preuve d’une plus grande efficacité devant le but pour espérer inverser la tendance. Le coup d’envoi du match retour sera donné à 21h, et vous pourrez suivre cette rencontre sur Canal + Foot ainsi que sur RMC qui a les droits en sous-licence. Ces chaînes sont accessibles sur de nombreux supports, y compris les Smart TV, ordinateurs, tablettes et smartphones, vous permettant de regarder le match où que vous soyez.

Ce duel promet d’être intense et passionnant, avec en jeu une place pour la finale de la Ligue des Champions. Les fans du PSG espèrent voir leur équipe renverser la vapeur et prendre leur revanche, tandis que le Borussia Dortmund cherchera à conserver son avance et à valider son ticket pour Wembley. Préparez-vous pour une soirée riche en émotions et en suspense.