PSG – Benfica 2022 en direct live streaming

En l’absence de Messi, Kulian Mbappé sera avec Neymar, le principal dépositaire de l’attaque du PSG face à Benfica.

Un grand pas, peut-être décisif que la qualification aux huitièmes de finale de la Ligue des champions, c’est ce que visent non pas l’une, mais les deux équipes qui s’opposent, ce mardi soir, au Parc des Princes. Il faudra dans les deux cas, un succès a minima et des contre-performances sur l’autre match du groupe. Rendez-vous ce mardi soir dès 21h, sur la chaîne RMC sport qui a les droits de diffusion de toutes les rencontres européennes, pour suivre le choc, PSG – Benfica 2022 en direct live streaming, une semaine après le nul des Parisiens, à Lisbonne.

Un partout, balle au centre, c’est que le Paris Saint-Germain et le Benfica restent au coude à coude, sur les performances passées, avec une victoire chacun, et donc un nul partagé au Portugal, mercredi dernier. Ce soir les hommes de Christophe Galtier ont l’occasion de faire basculer le bilan, à leur entier avantage. Ils en seraient inspiré, car s’ils s’imposent et que la Juve ne gagne pas à Haïfa, ils valideront définitivement leur billet, pour la phase éliminatoire.

Sans Messi ni Nuno Mendes, Kimpembé et Renato Sanches

Pour cela, les coéquipiers de Kylian Mbappé devront faire sans Lionel Messi. Véritable pièce maîtresse du collectif francilien cette saison, l’Argentin se ressent d’une gène à un mollet et dans cette période ultra-chargée sur le calendrier (avec un Classique, dimanche, à disputer au Parc face à l’OM), il ne sera donc pas sur la feuille de match. Pas plus que le non moins important ailier David Neres, pour le Benfica. Son coach, Roger Schmidt, ne l’a même pas pris avec lui, pour faire le voyage jusqu’en France. Côté Parisien, Lionel Messi s’ajoute aux autres blessés que sont le latéral Nuno Mendes, le défenseur, Presnel Kimpembe, et le milieu axial, Renato Sanches, bien malheureux puisqu’il aura raté la double confrontation face à son club formateur.