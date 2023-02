PSG – Bayern 2023 en direct streaming

C’est le retour de la Ligue des champions pour le PSG qui reçoit le Bayern.

Après une trêve de près de trois mois, la Ligue des Champions fait son retour cette semaine. A ce stade de la compétition, il ne reste que les seize meilleures équipes européennes. Toutes souhaitent décrocher le trophée de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Qualifiés après avoir fini deuxièmes de leur groupe derrière le Benfica Lisbonne, les Parisiens vont devoir affronter l’une des meilleures équipes d’Europe. PSG – Bayern 2023 en direct streaming n’est réservé qu’aux abonnés, dont ceux de la chaîne RMC Sport, accessible avec ou sans engagement, qu’il est possible de coupler à Bein Sports, pour le meilleur du football et du sport.

Suivez PSG – Bayern 2023 en direct streaming

En prime time, ce mardi, le choc PSG – Bayern 2023 en direct streaming

Pour ce huitième de finale aller, Christophe Galtier pourra compter sur Kylian Mbappé. Victime d’une lésion à la cuisse gauche le 1er février dernier en championnat lors de la rencontre face à Montpellier, le champion du monde français, un temps annoncé forfait pour ce gros match, est bien présent dans le groupe pour défier le Bayern Munich. Reste à savoir si l’attaquant de 24 ans sera titulaire ou s’il débutera sur le banc des remplaçants, et entrera en seconde période pour faire mal à son adversaire du soir. Le club de la capitale enregistre également le retour de Lionel Messi, forfait lors de la défaite face à l’AS Monaco (3-1) samedi dernier.

Le Bayern Munich favori face au PSG

Pour le PSG, cette rencontre est capitale, puisqu’une défaite installerait le club dans la crise. Après deux revers consécutifs, face à l’OM (2-1) en Coupe de France et contre le club du Rocher lors de la dernière journée de championnat, les Parisiens devront montrer un tout autre visage, s’ils souhaitent espérer la victoire ce soir. Si les hommes de Christophe Galtier n’entame pas ce match dans la meilleure des configurations, cela n’est pas le cas pour le Bayern Munich, qui reste sur trois victoires consécutives. D’ailleurs les bookmakers ne s’y trompent pas, puisque, comme en attestent les cotes proposées, les Bavarois sont favoris de cette rencontre. Les Parisiens devront donc déjouer les pronostics.