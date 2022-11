Portugal – Uruguay 2022 en direct streaming

Luis Suarez et l’Uruguay affrontent le Portugal ce lundi, dans le cadre du Mondial 2022 de football.

Des fortunes diverses, pour l’entrée en matière dans cette Coupe du monde, mais deux nations qui restent dans le coup, en conservant leurs chances plus ou moins intactes. Le besoin étant néanmoins plus fort à la Celeste, de prendre les « fameux » trois points qui importent. Rendez-vous à partir de 20h, ce lundi soir, pour suivre la rencontre Portugal – Uruguay 2022 en direct streaming et en clair, sur la chaîne TF1, ou Bein Sport pour les abonnés.

Pour voir Portugal – Uruguay 2022 en direct streaming

En prime time ce lundi Portugal – Uruguay 2022 en direct streaming

Le Portugal s’en est mieux sorti que l’Uruguay à l’entame. Non sans mal quand même, pour dominer un Ghana accrocheur de bout en bout (3-2). Mais le pays de Cristiano Ronaldo est bien dans le coup et le sera encore plus, si d’aventure il domine celui de Luis Suarez, Edinson Cavani et Darwin Nunez. L’Uruguay a concédé un pâle 0 à 0, à la Corée du Sud, l’urgence est donc plus grande à performer. Cela dépendra aussi beaucoup, du résultat de l’autre match de ce groupe H, disputé plus tôt dans la journée, ce lundi.

Le pays de Cristiano Ronaldo favori sur celui de Luis Suarez

Chez les bookmakers de France, le Portugal est favori, donné vainqueur à la cote moyenne de deux, contre le double pour l’Uruguay, et le nul entre les deux. Côté joueurs, Diego Alonso, le sélectionneur de l’Uruguay, devrait reconduire Luis Suarez en titulaire, en dépit de ses difficultés du premier match. Quant au Portugal, le défenseur vétéran Pepe va jouer en place de Danilo blessé, comme Otavio qui cédera sa place à William Carvalho. Sur les côtés, enfin, Nuno MLendes revient postuler à sa place, tandis que Dalot est en ballotage avec Cancelo, sur la droite.