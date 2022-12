Portugal – Suisse 2022 en direct live streaming

Le Portugal et la Suisse s’affrontent dans le dernier des huitièmes de finales au Mondial 2022.

Last but not least, comme le disent nos voisins anglais, que l’on espère d’ailleurs battre au prochain tour. Mais ça c’est une autre histoire. Le dernier donc, des huitièmes de finale de la Coupe du monde au Qatar, se joue et il oppose en début de soirée, le premier du groupe H, au deuxième du G. Il sera à voir en clair, Portugal – Suisse 2022 en direct live streaming débute à 20h, ce mardi, diffusé sur la chaîne TF1.

Suivez Portugal – Suisse 2022 en direct live streaming

Sur TF1 et en clair Portugal – Suisse 2022 en direct live streaming ce mardi

D’un côté la nation de Cristiano Ronaldo, pour qui c’est probablement le dernier Mondial et de l’autre la Nati, un mauvais souvenir récent, pour les Bleus. Sur le papier l’affiche est plutôt serré, mais la nation portugaise est donnée comme favorite à la victoire, chez les bookmakers. C’est l’opposition de la 9e équipe au classement de la FIFA et du quinzième. Les deux pays restent sur des dynamiques différentes, le Portugal s’il a dominé son groupe, s’est incliné, sans incidence 2-1, contre la Corée du sud, mais Cristiano Ronaldo est sorti contrarié, après l’heure de jeu. Quant à la Suisse, elle a signé un succès au forceps mais primordial sur la Serbie, 3-2.

Un bilan de trois victoires partout sur les six dernières confrontations directes

En juin, Portugais et Suisses en ont déjà décousu deux fois, dans le cadre de la Ligue des Nations. Et le bilan est au presque équilibre puisque les premiers ont gagné 4-0 chez eux, avant de perdre 1-0, au retour, au pied des Alpes. Plus largement, le score est de trois victoires partout, au bilan des six dernières explications de texte, entre les deux pays. Le vainqueur de cette opposition affrontera, en quarts de finale de la Coupe du monde, le qualifié du match du Maroc et de l’Espagne, programmé plus tôt dans l’après-midi, ce mardi.