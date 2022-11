Pologne – Argentine 2022 en direct live streaming

Robert Lewandowski et la Pologne se frottent à l’Argentine de Lionel Messi, ce mercredi au Mondial 2022.

C’est peut-être le prochain adversaire des Bleus qui se présentera, ce mercredi soir sur la pelouse du stade 974, pour le dernier round du groupe C de la Coupe du monde au Qatar. Les deux duellistes conservent leurs chances de voir les huitièmes de finale, avec des chances pas tout à fait égales. Pologne – Argentine 2022 en direct live streaming est une affiche doublement diffusée sur TF1 pour le clair, et Bein Sport pour les abonnés.

Pour voir Pologne – Argentine 2022 en direct live streaming

Pologne – Argentine 2022 en direct live streaming un match pour le futur des Bleus ?

Les besoins ne sont pas exactement les mêmes pour la nation de Robert Lewandowski et celle de Lionel Messi. Si la première a surtout besoin de ne pas perdre, pour voir les huitièmes de finale de ce Mondial de football, l’Albiceleste serait plutôt inspirée de gagner, pour se qualifier et ne pas dépendre de l’autre match du groupe, opposant l’Arabie Saoudite et le Mexique. Rappelons que la France croisera le fer avec le premier ou le deuxième de son groupe D, selon à la place où elle terminera.

L’Albiceleste donnée favorite sur la nation de Lewandowski

Chez les opérateurs de paris sportifs, c’est l’Argentine qui doit gagner, à une cote avantage de 1,5 contre plus de 8 celle de la victoire polonaise et la moitié pour le match nul. Cet affrontement entre Lionel Messi et Robert Lewandowski est une belle affiche pour clore cette nouvelle journée du Mondial qatari. Les deux sélectionneurs, Czesław Michniewicz et Lionel Scaloni, ne devraient pas procéder à de profonds changements, d’une composition à l’autre, pour ce match couperet qui sera le dernier de la compétition, pour l’un des deux pays.