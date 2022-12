Pays-Bas – Argentine 2022 en direct streaming

Cody Gakpo devra porter haut les Pays-Bas pour se qualifier, pour les demi-finales du Mondial 2022, face à l’Argentine.

Nous y voilà, au stade des quarts de finale de la Coupe du monde, au Qatar. Ça se poursuit ce vendredi, par cette deuxième opposition de la journée, entre l’Europe et l’Amérique Latine. Un duel sur le papier indécis, on y reviendra, et coloré avec, d’un coté les Oranje, de l’autre l’Albiceleste. Soyez présents à 20h pour voir en clair, le choc Pays-Bas – Argentine 2022 en direct streaming. C’est sur la chaîne TF1 que cela se passe, avec le duo Grégoire Margotton – Bixente Lizarazu aux commentaires.

Voyez Pays-Bas – Argentine 2022 en direct streaming

Pays-Bas – Argentine 2022 en direct streaming, le deuxième quart à voir en clair en soirée

Ce sont deux premiers de leurs groupes qui s’affrontent, il y a donc une forme de logique à cette affiche entre deux nations qui présentent chacune des atouts à opposer à l’autre. L’histoire entre les deux pays est jalonnée d’explications de texte, en Coupe du monde. Cinq fois ils en ont décousu depuis 1974, deux fois les Néerlandais ont gagné, contre un succès à l’Argentine, mais une qualification aux tirs au but, en 2014 (0-0, 4-2). Au total, amicaux compris, les deux duellistes ont disputés neuf matchs pour un bilan de 2 victoire à 4, en faveur des Pays-Bas et le reste de nuls.

L’histoire joue à l’avantage des Oranje, les cotes sont pour l’Albiceleste

Ce vendredi, c’est pourtant la nation de Lionel Messi qui se présente en favorite des opérateurs de paris sportifs. Mais les écarts sont serrés, ce quart de finale est après celui de la France, le plus serré des cotes. Entre la flamboyance offensive du jeune et talentueux su jeune Cody Gakpo (23 ans) pour les Pays-Bas et la science du jeu de Lionel Messi avec l’Argentine, qui compostera son billet pour les demi-finales ? Sachant que le vainqueur de cette rencontre affrontera le lauréat du match entre le Brésil et la Croatie, joué dans l’après-midi, ce vendredi.