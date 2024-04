Paris – Barcelone 2024 en direct live streaming

Jour de retrouvailles pour Luis Enrique à l’occasion de la double confrontration Paris – Barcelone 2024 en direct live streaming.

La Ligue des Champions continue ce mercredi avec une affiche de quart de finale alléchante : le PSG affronte le Barça. Le coup d’envoi de ce quart de finale sera donné ce mercredi 10 avril à 21 heures. Les fans pourront suivre l’action en direct sur les chaînes CANAL+ et/ou RMC Sport 1. Ce sont les deux seuls diffuseurs de la C1 en France. Pour ceux que l’engagement effraie, RMC Sport propose deux offres pour suivre Paris – Barcelone 2024 en direct live streaming dont une sans engagement à 25 euros par mois (pour suivre le match aller et le retour de ce quart de finale).

Pour suivre Paris – Barcelone 2024 en direct live streaming

Sur RMC Sports 1 avec ou sans offre d’engagement Paris – Barcelone 2024 en direct live streaming

Ce match revêt une importance particulière pour l’entraîneur du FC Barcelone, Luis Enrique, qui retrouve son ancien club à l’occasion de cette double confrontation en quart de finale de la Ligue des Champions. Pour les supporters parisiens, le souvenir amer de l’élimination en 2017 reste vivace, malgré la victoire au match aller. Cette fois-ci, le joueur phare sur le terrain pourrait bien être un Parisien, avec Kylian Mbappé annoncé pour être présent. En face, le FC Barcelone compte sur Robert Lewandowski pour renverser la situation.

Un bilan à l’équilibre parfait aux confrontations entre le PSG et le Barça

Le vainqueur de cette double confrontation aura l’opportunité de défier le vainqueur du duel opposant l’Atlético Madrid au Borussia Dortmund en demi-finale qui s’affrontent au même moment ce mercredi soir. C’est une perspective plutôt alléchante pour les deux équipes du Paris SAint-Germain et Du Barça en lice. Historiquement, le bilan est parfait entre les deux adversaires : quatre victoires de part et d’autre et quatre matchs nuls. Equilibré, vous avez dit équilibré ?…