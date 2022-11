OM – Tottenham 2022 en direct live streaming

Eric Bailly ne sera pas de trop pour soutenir la défense de l’OM qui affronte Tottenham, ce mardi soir.

Au moins n’y a-t-il pas matière à calculer pour contrôler le scénario, pour voir la phase éliminatoire de la Ligue des champions, les hommes d’Igor Tudor n’ont qu’à gagner, et seulement à gagner. Tout autre résultat précipitera, au mieux leur descente en Ligue Europa, au pire la fin de la coupe d’Europe, pour cette saison. Rendez-vous à partir de 21h pour voir OM – Tottenham 2022 en direct live streaming, sur RMC Sport mais aussi Canal +, la chaîne du sport qui a l’offre football la plus large en France et les droits complets de toutes les coupes européennes. A voir, en ce moment, des offres sans engagement.

Suivez OM – Tottenham 2022 en direct live streaming

A 21h, au Vélodrome, le choc OM – Tottenham 2022 en direct live streaming

Dans son entreprise l’Olympique de Marseille pourra compter sur un soutien de poids : ses fans attendue en masse, dans les tribunes du Vélodrome. Nul doute que ce public sera incandescent à l’extrême pour pousser derrière Alexis Sanchez et ses partenaires. Ils devront aussi éteindre les quelques 1 700 supporters anglais qui devraient faire le déplacement dans le sud de la France. A l’aller, les Spurs de Tottenham s’étaient imposés 2-0, mais le score avait été facilité par l’exclusion du défenseur, Chancel Mbemba.

Richarlison absent côté Spurs, Tudor récupère Eric Bailly

Tout est désormais remis à plat, les deux équipes se présentent dans leur meilleures configurations possibles, c’est-à-dire sans, côté anglais, l’attaquant brésilien Richarlison blessé ; il avait inscrit les deux buts du match, à l’aller. A Marseille, seul Gueye au milieu est blessé. Igor Tudor va sinon récupérer le renfort d’Eric Bailly en défense centrale. L’ex joueurs de Manchester United devrait être titularisé. côté bookmakers, ceux de France anticipent un nul, qui serait à l’avantage des Spurs. Croisons les doigts pour qu’il en soit autrement au bout des 90 minutes et plus, des débats.