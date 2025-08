L’OM de De Zerbi reçoit Seville au Vélodrome pour le premier match de cet été 2025.

L’Olympique de Marseille retrouve le Vélodrome ce samedi pour son cinquième match de préparation estivale. Les hommes de Roberto De Zerbi, qui affichent un bilan de deux victoires et deux nuls depuis le début de leur préparation, accueillent les Andalous, pensionnaires de la Liga, dans l’enceinte phocéenne. Cet OM – Seville 2025 en direct streaming est à voir sur la chaîne Twitch du club phocéen, à condition d’en être abonné (payant).

Suivez OM – Seville 2025 en direct streaming

OM – Seville 2025 en direct streaming est à voir sur Twitch

Cette rencontre marque le retour des Marseillais à domicile après leur stage en Andorre, où ils ont affronté Gérone et Valence. Le dernier match contre les Valenciens s’était soldé par un match nul. L’OM a officialisé vendredi les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao. Facundo Medina, recruté plus tôt cet été en provenance de Lens, s’est déjà imposé comme titulaire en défense centrale.

Première pour Aubameyang et Paixao

Cette première opportunité pour les recrues donnera le ton de la suite de l’été de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen débutera sa saison de Ligue 1 le 15 août contre le Stade Rennais. Ce match contre le FC Seville sera diffusé exclusivement sur la plateforme Twitch du club marseillais. Les supporters devront souscrire un abonnement payant pour suivre cette rencontre amicale en direct.