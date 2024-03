OM – PSG 2024 en direct live streaming

C’est jour de Classique OM – PSG à voir ce dimanche en soirée.

Ce dimanche soir, l’Orange Vélodrome vibrera au rythme du Classique, un duel électrique entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Un match aux enjeux multiples, tant pour les Olympiens, en quête d’une place européenne, que pour les Parisiens, qui visent le titre de champion de France. Pour voir OM – PSG 2024 en direct live streaming, il faut être abonné à Prime Vidéo, le service du groupe Amazon. Avec une mise en garde toute spéciale, car le contrat de diffusion d’Amazon arrive à terme et il très peu probable qu’il soit renouvelé. En clair, il ne doit plus rester beaucoup de Ligue 1 à voir par ce biais. A méditer avant de s’abonner…

Pour voir OM – PSG 2024 en direct live streaming

Sur Amazon le Classique OM – PSG 2024 en direct live streaming

Après un début de saison flamboyant sous la houlette de Jean-Louis Gasset, l’OM a connu un léger passage à vide ces dernières semaines. Deux défaites consécutives face à Villarreal et Rennes ont freiné les ambitions européennes des Marseillais. Invaincus à domicile cette saison, les Phocéens n’auront d’autre choix que de s’imposer face au PSG pour se relancer dans la course à l’Europe. Le Paris Saint-Germain, quant à lui, est en pleine forme. Les hommes de Luis Enrique ont remporté trois de leurs quatre derniers matchs, dont un large succès 6-2 à Montpellier. Le PSG reste également sur une victoire 4-0 face à l’OM lors du match aller.

Un choc à jouer sur la pelouse du stade Vélodrome en soirée

Le coup d’envoi de ce choc tant attendu sera donné à 20h45 au Stade Orange Vélodrome. La rencontre sera diffusée en direct et en intégralité sur la chaîne Le Pass Ligue 1 d’Amazon Prime Vidéo. Le Classique promet une soirée de football intense et riche en émotions. L’OM aura à cœur de s’imposer face à son rival parisien pour entretenir l’espoir d’une qualification européenne. Le PSG, de son côté, voudra confirmer sa domination et conforter sa place de leader de Ligue 1.

OM – PSG: Les compositions probables

OM: Lopez ; Ounahi, Mbemba, Balerdi, Merlin ; Veretout, Kondogbia, Harit ; Sarr, Aubameyang, Ndiaye.

PSG: Donnarumma ; Hakimi, Hernandez, Beraldo, Mendes ; Zaire-Emery, Vitinha, Lee ; Dembele, Mbappé, Kolo Muani.