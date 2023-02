OM – PSG 2023 en direct streaming

Le stade Vélodrome accueille le choc entre l’OM et le PSG, en Coupe de France 2023

Grâce à sa victoire face au Pays de Cassel 7-0, le PSG a décroché son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Tout comme l’OM, qui est parvenu à éliminer le Stade Rennais sur le score de 1-0. Le tirage au sort a eu lieu et a décidé de mettre ses deux équipes face à face très tôt dans la compétition. Cette affiche fait forcément rêver les fans de football. Quoi de mieux qu’un Classique pour divertir des millions de passionnés de ballon rond à travers la France. Ce OM – PSG 2023 en direct streaming est à suivre ce mercredi 8 février à 21h10 sur France 3.

Sur France 3 à 21h10, OM – PSG 2023 en direct streaming

Lors des dix dernières années, rarement un OM-PSG n’aura été aussi serré que celui-ci. Les deux équipes font une bonne première partie de saison et sont actuellement en tête du championnat. Le club de la capitale, leader avec 54 points, est suivi de près par les Olympiens, deuxièmes, avec 46 points.Les hommes d’Igor Tudor feront tout ce qui est en leur possible pour battre et éliminer leur rival, qui plus est au Vélodrome, devant un public survolté. Face à eux, Lionel Messi et ses coéquipiers ne leur rendront pas la tâche facile. Malgré l’absence de Kylian Mbappé, les Rouge et Bleu ont largement de quoi remporter ce match et obtenir leur billet pour les quarts de finale de la Coupe de France.

Les Parisiens sont favoris de cette rencontre

Entre ces deux équipes et la Coupe de France, c’est une très longue histoire. Le PSG est le club le plus titré avec 14 titres remportés, suivi par l’OM, avec 10 trophées. La dernière confrontation entre les Parisiens et les Marseillais dans cette compétition s’était soldée par une victoire parisienne 3-0. Malgré l’absence de Kylian Mbappé, les pensionnaires du Parc des Princes sont favoris de cette rencontre. D’ailleurs les bookmakers ne s’y trompent pas, puisque la victoire de Lionel Messi et ses coéquipiers est cotée à 2,15. Tandis que celle de l’Olympique de Marseille est à 3,2.